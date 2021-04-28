В Одесі учень 8 класу розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительці: відео

В одеській школі № 22 школі восьмикласник розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительки математики. Для педагогині одразу викликали швидку.

Школярі зняли момент інциденту на відео. На уривку видно, як вчителька підійшла до учня, а він розпилив їй в обличчя перцевий балончик.

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Після цього жінка вибігла з класу. Відомо, що їй викликали швидку та відвезли до лікарні.

Додамо, що восьмикласника виховував лише батько. "У хлопчика померла мама місяць тому, а вчителька пригрозила, що подзвонить його матері і розповість, що він зриває уроки. Але, начебто, вона не знала, що його мами вже немає", – пишуть в соцмережах.

Учень розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительці: відео



Згодом видання УСІ повідомили, що вчителька отримала першу допомогу та вже перебуває вдома. Лікарі діагностували опік очей.

Шоковані однокласники одразу після інциденту почали відкривати вікна, щоб провітрити приміщення. Дехто з дітей закашлявся.

Окрім того, до школи приїхала поліція для встановлення всіх деталей ситуації. З хлопцем працюватимуть практичні психологи. Затяжного конфлікту між ним і вчителькою не було, суперечка виникла на цьому уроці.

До слова, на Сумщині 13-річна школярка зацькувала вчителів своєї школи. Виявилося, що дівчинка часто потрапляла у скандали через свою поведінку. Нокрема, на уроках учениця грала мобільним телефоном, ігнорувала зауваження вчителів і постійно зривала уроки.