В Одесі студентам проведуть тест на COVID-19 перед заселенням в гуртожитки
У гуртожитках Одеси цього року проживатимуть понад 14 тисячі студентів з різних міст та сіл України. Тому місцева влада за власний бюджет проведуть тестування усіх іногородніх студентів на наявність COVID-19.
Про це заявила під час засідання оперативного штабу директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко, передає УНІАН.
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Вона наголосила, що таке рішення ухвалено після наради мера Одеси Геннадія Труханова з радою ректорів місцевих вузів.
Зазначимо, що влада перевірила готовність закладів для проведення медичних оглядів та забору крові для ІФА-тестування студентів у комунальних медустановах Одеси. Розселення студентів планується не раніше 25 серпня, а у деяких вишах навіть із 7 вересня.
До слова, в одеських закладах вищої освіти навчаються близько 52 тисяч студентів, з яких 14,5 тисяч проживатимуть у гуртожитках. Майже всі виші уточнили списки іногородніх студентів. Наприклад, в академії будівництва й архітектури їх понад 500, у академії зв'язку – 800 тощо.
Як пояснили у прес-службі мерії, під час вступу до того чи іншого вишу студент реєструється в певному гуртожитку й отримує право на обслуговування в медичних установах міста.
"За рахунок бюджету міста буде протестовано інагородніх студентів, окрім іноземців. Йдеться саме про ІФА-тестуванні, а не ПЛР. Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, щоб не завантажувати Лабораторний центр МОЗ", – пояснили в мерії.
Що таке ІФА-тести?Цей тест визначає, чи мала людина контакт з інфекцією, чи перенесла вона хворобу. Його можна зробити і через кілька місяців після захворювання, він має показати наявність антитіл. Такі тести не призначені для діагностики захворювання з першого дня.
Зазначимо, що на 17 серпня відомо про понад 5 тисяч випадків COVID-19 на Одещині, з них 1918 осіб – це жителі Одеси.
Правила проживання та відвідування гуртожитків / Інфографіка МОЗ