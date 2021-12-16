В Одесі на студента під час занять впала стеля: його забрала швидка
Джерело:поліція Одеської області
В аудиторії Одеського училища морського туристичного обслуговування обвалилася стеля під час занять. Постраждав 17-річний студент, його госпіталізували до лікарні з травмою шийного та грудного відділів хребта.
Інцидент стався під час занять у середу, 15 грудня, в училищі, яке розташоване на вулиці Пушкінська, 18.
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На кухні, де студенти проходять навчання, обвалилася стеля. Шматки штукатурки впали на студента, який виконував завдання за плитою.
Який стан студента? Його госпіталізували до лікарні. Попередньо медики діагностували у нього забиття шийного та грудного відділів хребта.
Поліція внесла інцидент до ЄРДР за статтею №275 (порушення правил щодо безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель та споруд). Слідчі проводять досудове розслідування.
В Одеському училищі впала стеля / Фото з соцмереж
Що відомо про будівлю училища
Зазначимо, що будівля училища є пам'яткою архітектури місцевого значення. Його збудували у першій половині XIX століття. 1869 року будівлю реконструювали і розмістили в ній Одеську жіночу гімназію.
Вже у 1980-х роках там розмістили училище №1 кухарів обласного управління професійної технічної освіти. Згодом училище перетворили на Вищу професійне училище морського туристичного сервісу.
Будівля Одеського училища морського туристичного обслуговування / Фото "Думская"
Наразі будівля підлягає реставрації. За даними ЗМІ, востаннє ремонт приміщень проводився у 2018 році.
До слова, кілька місяців тому в Одеському університеті імені Мечникова з'явилися тріщини, а потім і обвалилася частина штукатурки. Причому це сталося прямісінько посеред лекції. Фото та деталі – читайте тут.