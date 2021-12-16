Інцидент стався під час занять у середу, 15 грудня, в училищі, яке розташоване на вулиці Пушкінська, 18.

До теми В Одесі під час уроку учням на голови впала стеля: відео з місця події

На кухні, де студенти проходять навчання, обвалилася стеля. Шматки штукатурки впали на студента, який виконував завдання за плитою.



Який стан студента? Його госпіталізували до лікарні. Попередньо медики діагностували у нього забиття шийного та грудного відділів хребта.

Поліція внесла інцидент до ЄРДР за статтею №275 (порушення правил щодо безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель та споруд). Слідчі проводять досудове розслідування.



В Одеському училищі впала стеля / Фото з соцмереж

Що відомо про будівлю училища

Зазначимо, що будівля училища є пам'яткою архітектури місцевого значення. Його збудували у першій половині XIX століття. 1869 року будівлю реконструювали і розмістили в ній Одеську жіночу гімназію.

Вже у 1980-х роках там розмістили училище №1 кухарів обласного управління професійної технічної освіти. Згодом училище перетворили на Вищу професійне училище морського туристичного сервісу.



Будівля Одеського училища морського туристичного обслуговування / Фото "Думская"

Наразі будівля підлягає реставрації. За даними ЗМІ, востаннє ремонт приміщень проводився у 2018 році.

До слова, кілька місяців тому в Одеському університеті імені Мечникова з'явилися тріщини, а потім і обвалилася частина штукатурки. Причому це сталося прямісінько посеред лекції. Фото та деталі – читайте тут.