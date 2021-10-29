Таке рішення прийняли задля збереження здоров’я дітей та працівників шкіл. Тож школярі Одеси відпочиватимуть два тижні – з 25 жовтня до 7 листопада. Яким буде навчання після канікул – наразі невідомо.

До теми Школи можуть обирати: в Чернівцях школярі можуть перейти на дистанційку або канікули

Раніше кілька одеській шкіл (зокрема, №78, 121 та 55) оголосили про продовження канікул для учнів. Тепер рішення оприлюднили офіційні відомства в місті.

Голова Департаменту освіти Одеси Олена Буйневич розповіла, що влада обирала між продовженням канікул та дистанційкою – про повернення школярів за парти точно не йшлося, оскільки в місті червона зона.

Коронавірус в Одесі! За останню добу, 28 жовтня, в Одесі понад тисячу нових випадків COVID-19, зокрема захворіло 40 дітей (25 дівчаток та 15 хлопчиків). Загалом за весь час пандемії в місті зафіксували майже 88 тисяч хворих на COVID-19.

Де ще продовжили канікули

В кількох регіонах України школи продовжили канікули до 7 листопада:

У Житомирі канікули для школярів продовжили на тиждень (до 7 листопада, – 24 канал). Також керівникам профтехів рекомендували перейти на дистанційне навчання.

канікули для школярів продовжили на тиждень (до 7 листопада, – 24 канал). Також керівникам профтехів рекомендували перейти на дистанційне навчання. У Кривому Розі осінні канікули в школах продовжили до 7 листопада. Така необхідність викликана епідеміологічною ситуацією в області.

осінні канікули в школах продовжили до 7 листопада. Така необхідність викликана епідеміологічною ситуацією в області. На Волині школам також рекомендували продовжити осінні канікули. Там зараз збільшилося кількість хворих на COVID-19, і хворіють вдвічі більше дітей, ніж вчителів.

школам також рекомендували продовжити осінні канікули. Там зараз збільшилося кількість хворих на COVID-19, і хворіють вдвічі більше дітей, ніж вчителів. І в Запоріжжі продовжили канікули у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості хворих на коронавірус. Діти там відпочиватимуть до 7 листопада.

До слова, з 30 жовтня у червону зону карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Як там будуть працювати школи та виші – читайте у статті.