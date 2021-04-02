В Одесі агенції нерухомості пропонують батькам за гроші влаштувати їх дитину до бажаної школи. Але за такою схемою працюють шахраї, і мерія вже звернулася до поліції.

Директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич радить у таких випадках батькам звертатися до департаменту та поліції. За її словами, агенції нерухомості проводять "реєстрацію договорів оренди".

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Зокрема, у місті вже склали десятки таких “договорів”, і найбільше в школах Суворовського та Київського районів, бо там напружена ситуація з місцями.

Скільки шахраї на цьому заробляють? Як зазначила Олена Буйневич, вартість такої послуги сягає 300 доларів.

Ми будемо просити перевірити правдивість цієї інформації. Бо це просто знущання з наших шкіл. Ті ж, кому запропонували таку послугу, від вас два кроки: заява мені і в поліцію. І тоді ми допоможемо з місцем, це буде як бонус за викриття шахраїв,

– написала директорка департаменту.

Олена Буйневич порадила батькам не витрачати кошти, а спитати про цю ситуацію з керівників спроможних громад.

Як дітей зараховують до 1 класу

У першу хвилю зараховуються до 1 класу діти, які мають право першочергового зарахування.

Яких дітей зараховують до 1 класу першочергово:

якщо дитина проживає на території обслуговування закладу освіти;

якщо рідні брати та сестри дитини вже навчаються у цьому закладі освіти;

якщо це діти співробітників цього закладу освіти;

якщо це діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти.

Першочергове зарахування триває з 31 травня по 1 червня включно.

Якщо у школі залишаються вільні місця, після першої хвилі, за результатами жеребкування, зараховуються інші діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу,

– наголошує освітній омбудсмен.

Для того, щоб дитину зарахували до першого класу, батьки до 31 травня мають особисто подати директору заяву про зарахування. Які документи для цього потрібні та всі деталі – читайте у нашому матеріалі.