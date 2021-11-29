В Одесі під час уроку учням на голови впала стеля: відео з місця події

В одеській школі №111 під час уроку 29 листопада обвалилася стеля. Інцидент стався раптово, діти сиділи за партами, тож шматки штукатурки впали їм на голови.

Відео із місця обвалу стелі у кабінеті інформатики оприлюднили самі школярі. На ньому помітно, як чимала частина стелі, ймовірно, від вологості не витримала та звалилася прямісінько на голови дітям.

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Шматки штукатурки розсипалися по партах та підлозі, а також на особисті речі школярів. На відео чутно, як вчитель питає у дітей, чи все нормально. Учні відповіли йому стверджувально.

У соцмережі повідомили, що під час інциденту учні та педагоги не постраждали. Школярів поки перевели до інших кабінетів.

В кабінеті інформатики школи №111 НВК (Площа Молоді, 17) зі стелі впав шматок штукатурки. Діти та педагоги не постраждали. Наразі спеціалісти оглядають стелю, учнів переведено до інших навчальних приміщень,

– йдеться у повідомленні.

Під час уроку учням на голови впала стеля: відео з місця події



Директорка школи №111 стверджує, що постраждалих немає. За її словами, ремонт у школі робили ще у 2017 році.

Дивіться коментар директорки школи:



До слова, минулого тижня в Одеському університеті імені Мечникова з'явилися тріщини, а потім і обвалилася частина штукатурки. Причому це сталося прямісінько посеред лекції. Фото та деталі – читайте тут.

Текст публікації з телеграм-каналу "Новини.LiveOdessa":

Мало не прибило дітей: в одеській школі обвалилася стеля. У школі №111, у кабінеті інформатики сталася НП — через дощ і дірки в даху обвалилася стеля.

Інцидент трапився просто під час уроку. Шматки штукатурки розлетілися по всьому класу, проте діти та педагог дивом не постраждали. Фахівці вже оглядають кабінет і стелю, що звалилася, складають акт.