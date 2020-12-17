В Одесі поліція отримала анонімне повідомлення про замінування школи. Згодом з'ясувалося, що її "замінувала" 6-річна першокласниця, аби швидше закінчилися уроки, і вона пішла додому гратися з котиком.

Так вона пояснила свій вчинок правоохоронцям. Натомість зі школи довелося евакуйовувати близько 440 людей, передає пресслужба Нацполіції в Одеській області.

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Правоохоронці пояснили школярці, що її необдуманий вчинок призвів до зриву навчання у всій школі і змусив кілька екстрених служб займатися неіснуючої проблемою. А в цей час інші люди могли потребувати реальної допомоги.

Поліцейські попросили дівчинку більше не викликати в жарт ні поліцію, ні рятувальників, ні лікарів, адже такі дії караються законом», - розповіли в поліції.

Але поки дівчинка ще маленька, за неї доведеться понести покарання її батькам за статтею 184 (вона передбачає попередження за вчинок дитини або штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян).

До слова, нещодавно у Києві ще одна дівчинка вирішила зірвати уроки – вона повідомила поліцію про те, що школа замінована. На вулицю евакуювали 300 людей – дітей, вчителів та всіх, хто у цей момент перебував у приміщенні, але вибухівку не знайшли. Деталі – читайте тут.