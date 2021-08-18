Коли діти і студенти почнуть навчання? В ОДА заявили, що хочуть перенести початок навчання для учнів і студентів з 1 вересня на 20 вересня.

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Чому вирішили перенести початок навчання

Таку позицію в адміністрації пояснили "змінами кліматичних умов" та відгуками туристів, які кажуть. що в Одесі найкраще відпочивати у вересні.

За їх даними, продовження туристичного сезону може поповнити бюджет на майже 300 мільйонів. Тож навчання хочуть перенести.

За попередніми розрахунками Інституту проблем ринку, протягом вересня цього року приморські регіони потенційно можуть додатково отримати приблизно 600 мільйонів гривень до місцевих бюджетів, з яких 50% припадає на Одещину,

– йдеться в повідомленні.

На сайті ОДА також зазначили, що подібні ініціативи вимагають змін до закону, згідно з яким навчальний процес у школах має тривати не менш ніж 175 днів.Чи будуть через це продовжувати навчання на літо 2022 року – наразі невідомо.

Водночас ідею вже підтримали голови Одеської, Миколаївської та Херсонської ОДА.

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До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет запевняв, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків. Передбачається, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні з ООП зможуть ходити до школи.

Також голова департаменту освіти і науки в Одесі Олена Буйневич розповіла, що школярі можуть навчатися онлайн протягом навчального року за зверненням батьків. "Така практика залишається, оскільки є достатньо заяв батьків, які бажають продовжити навчання в онлайн-форматі. Здебільшого це діти, які за станом здоров’я ризикують найбільше в умовах пандемії", – пояснила чиновниця.