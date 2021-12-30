В Одесі дитину вигнали із садочка начебто через те, що мама заборгувала за харчування

В Одесі дитину, за словами мами, вигнали із садочка №263. А все через те, що мама заборгувала за харчування.

Деталі інциденту у садочку

Про те, що жінка зобов’язана заплатити за харчування, її не попереджали. Повідомлення мами про інцидент опублікували в місцевих соцмережах.

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Як розповіла жінка, дитина ходить у садочок №263 у Київському районі міста. Але вранці 30 грудня її звідти "вигнали зі скандалом".

Сказали, заборгованість за харчування, скільки – не сказали і не попередили заздалегідь, хоча раніше повідомляли,

– розповіла мама дитини.

Жінка зазначила, що пообіцяла завідувачці садочка одразу піти до терміналу і сплатити борг, але вона відмовилась. Мама попросила небайдужих підказати, до кого звернутися.



Повідомлення мами про інцидент / Скріншот з соцмереж

Як реагують українці на інцидент

Більшість коментаторів у соцмереж пристали на бік працівників садочка. Одні вважають, що мати недоговорює. Інші – обурені боргом і всю провину за ситуацію покладають на жінку (мовляв, ніхто не повинен платити за її дитину).

Коментарі користувачів:

"Просто так нікого ніколи не виганяють. Мама щось недоговорює".

"Як завжди винні завідувачка, вихователі й далі за списком, а не матуся, яка не платить за свою дитину. Зате скаржитися – це будь ласка. Упевнена, ніхто малюка не випихав, просто матуся нагнітає і викликає співчуття".

"Не варто думати, що твою дитину повинні нагодувати і обігріти сторонні люди".

"Пхати дитину вперед, сподіваючись, що над нею зжаляться і пробачать вашу заборгованість, поки ви терміново біжите до терміналу? Правильно зробили, що не прийняли. Не повинні годувати вашу дитину за рахунок інших дітей”.

І лише деякі зазначають, що ніщо не може виправдати таких дій співробітників садочка стосовно дитини. "Що б не було, так не можна чинити з дитиною. Негідники", – обурена користувачка з ніком Olga K.

Щодо прохання підказати, до кого звернутися, користувачі порадили жінці звернутися до директора департаменту освіти та науки міської ради Олени Буйневич та залишити заявку на сайті єдиних звернень громадян. Або ж – перевести дитину в інший садок.

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Додамо, що садочок №263 належить до НВК №263 "Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови – дошкільний заклад". У закладі 12 класів початкової школи та 3 групи дитячого садочка.