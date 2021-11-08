В Одесі 850 невакцинованих працівників шкіл відсторонять від роботи

У Департаменті освіти та науки Одеси повідомили, що в місті 95% із 17 тисяч освітян отримали вакцину від COVID-19. Решта – 850 працівників – відсторонять від роботи у закладі освіти.

Очільниця Департаменту освіти та науки Олена Буйневич наголосила, що скарг від працівників поки не було, адже сьогодні перший день, коли почав діяти наказ МОЗ про відсторонення нещеплених працівників.

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За її словами, в Одесі 850 людей мають відсторонити без збереження зарплати. Наразі поки не було скарг стосовно відсторонення, але у відомстві вже їх очікують.

850 людей – це переважно технічні працівники, а не вчителі, тому відсторонення в умовах дистанційного навчання не вплине на учнів,

– наголосила Буйневич.

Чиновниця додала, що вчителі, які викладають дистанційно, теж мають бути вакциновані. “Наразі повністю вакциновані працівники у школі №310 – навчальний заклад І ступеня, де вчаться початкові класи”, – додала вона.

До слова, вчителі, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть.

Проте у Херсоні заявили, що вчителів не відсторонюватимуть від роботи. Там вирішили, щоб на час карантину ці педагоги навчали учнів дистанційно. Проте в місцевому управлінні освіти цю інформацію спростували.

Зазначимо, що у наказі Міністерства охорони здоров’я дистанційна форма роботи для відсторонених вчителів не передбачена.