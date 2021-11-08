Очільниця Департаменту освіти та науки Олена Буйневич наголосила, що скарг від працівників поки не було, адже сьогодні перший день, коли почав діяти наказ МОЗ про відсторонення нещеплених працівників.

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За її словами, в Одесі 850 людей мають відсторонити без збереження зарплати. Наразі поки не було скарг стосовно відсторонення, але у відомстві вже їх очікують.

850 людей – це переважно технічні працівники, а не вчителі, тому відсторонення в умовах дистанційного навчання не вплине на учнів,

– наголосила Буйневич.

Чиновниця додала, що вчителі, які викладають дистанційно, теж мають бути вакциновані. “Наразі повністю вакциновані працівники у школі №310 – навчальний заклад І ступеня, де вчаться початкові класи”, – додала вона.

До слова, вчителі, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть.

Проте у Херсоні вчителів не відсторонюватимуть від роботи. Там вирішили, щоб на час карантину ці педагоги навчали учнів дистанційно.

Зазначимо! Така позиція міської влади не відповідає нормам наказу Міністерства охорони здоров’я, адже дистанційна форма роботи там не передбачена.