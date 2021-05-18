Про те, що Макаренко в коледжі більше не працює, повідомив ЗМІ директор коледжу Леонід Жуха. Наказ про звільнення видали 18 травня.
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Макаренка звільнили за "аморальний вчинок"
Викладача звільнили за статтею про здійснення працівником, що виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з його роботою.
Викладач обурив своїм коментарем у соцмережі
Макаренка "понесло" у коментарях під дописом у соцмережі щодо введення нових правил про використання української мови. Висловлювання викладача викликали обурення у користувачів. Адже в університеті, в якому працював чоловік, викладають українською. Зі скаргою на "ненависника державної мови" звернулись до уповноваженого з її захисту – Тараса Кременя.
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