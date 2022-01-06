На Одещині учні розпочнуть навчання після канікул дистанційно: яка причина

В Ізмаїлі Одеської області учні з 10 січня виходять з зимових канікул. Проте навчання буде проходити в дистанційному режимі через високу захворюваність дітей.

Про це повідомив у соцмережах міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко. За його словами, там збільшилася кількість сезонних захворювань.

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Абрамченко наголосив, що з 10 січня всі школи Ізмаїла будуть працювати дистанційно через високий рівень сезонної захворюваності серед школярів, зокрема:

сезонні вірусні інфекції,

грип,

вітрянку.

Скільки точно дітей навчатимуть дистанційно – невідомо.

Додамо, що таке рішення міської влади сподобалося не всім батькам. У коментарях під дописом вони виразили своє невдоволення.

"Ми навіть не у червоній зоні! Чому діти мають навчатися дистанційно? У деяких містах навіть у червоній зоні навчалися офлайн. А перші класи як дистанційно вчитимуться писати?! Дайте людям працювати, а дітям навчатись!".

"У школах вітрянка була завжди! І ніколи не зачиняли!".

"Де офіційна статистика щодо того, скільки зараз дітей хворіє. У нас, наприклад, ніхто не питав, чи хворіє хтось у класі".

"Мені з дитиною не має часу читати, писати цифри, букви вчити. І що тепер? Сидіти вдома та боятися вітрянки?".

До слова, в Україні почали фіксувати захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Проте наразі це лише одиночні випадки, тож у школах не планують продовжувати зимові канікули. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Андрія Абрамченка:

Шановні жителі Ізмаїлу! У зв'язку з високим рівнем сезонних інфекцій серед школярів (сезонні вірусні інфекції, грип, вітрянку) на підставі чинного законодавства всі школи міста працюють дистанційно з 10 січня 2022 року.