Про це розповів директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак. Ці предмети зникнуть з програми Одеської області вже з 1 серпня.

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Підручники вже вилучили зі шкільних бібліотек

З освітньої програми вже встигли прибрати письменників країни-агресора. Тепер їх мають замінити на інших іноземних авторів. Підручники з російської мови та літератури вже вилучили зі шкільних бібліотек. При чому російська мова та література зникнуть повністю, їх не можна буде навіть вивчати факультативно.

Проте це рішення стосується лише Одеської області, а не обласного центру. Щодо самої Одеси, то обласна військова адміністрація чекає на рішення мера Геннадія Труханова. Питання має бути вирішене в серпні.

Раніше з російською мовою попрощались у школах Миколаєва

Зазначимо, раніше відповідне рішення підписав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Згідно з документом, у навчальному році 2022 – 2023 припинять набір учнів на навчання російською мовою. Також зникне зі шкільної програми російської мова та література.

До Миколаєва такий крок анонсували і в Житомирі. У місті було 40 класів у 10 школах, де вивчали російську мову. У місцевому департаменті освіти кажуть, що вчителі без роботи не залишаться, вони викладатимуть інші предмети.

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Росіяни нав'язують свою систему освіти на окупованих територіях:

90% вчителів в Мелітополі відмовляються викладати за російською системою освіти. Тому, каже мер міста Іван Федоров, педагогів завозять з Росії.

До окупованого Маріуполя, тим часом привезли 10 тисяч підручників з Росії. Більшість з них – з російської мови та літератури, а також книги для початкової школи.

Навчання в майже вщент зруйнованому місті планують повністю русифікувати. Окрім російської мови та літератури, планують вивчати навіть історію Росії.

В окупованому Херсоні на свою програму росіянам вдалось перевести лише 2 з 60 шкіл, решту були категорично проти.

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