На Одещині 13-річний підліток знущався з двох вчителів: його батьки заплатять штраф
Джерело:Єдиний реєстр судових справ
На Одещині 13-річний хлопець тримав у страху вчителів. Учень систематично порушував дисципліну та знущався з вчителів математики та географії.
Учень знущався з вчителів
Згідно з матеріалами суду, підліток психологічно цькував двох педагогів. Також від постійно порушував поведінку.
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Відповідальність за дії 13-річного хлопця понесуть його батьки. Мама підлітка з'явилася на судове засідання та визнала вину.
У суді повідомили, що хлопець втік із дому.
Батьки заплатять штраф
За булінг у школі мама підлітка змушена заплатити 1700 гривень штрафу. Також вона має покрити 454 гривні судових витрат.
До слова, у школах часто зустрічаються випадки булінгу серед школярів. Проте постраждати через цькування можуть не тільки учні, а й вчителі. Нижче читайте три гучні судові справи про булінг педагогів:
- На Миколаївщині неповнолітня учениця систематично вчиняла булінг стосовно вчительки хімії. Однокласники записали розмову, де чітко видно, що учениця нецензурно ображає вчительку та висловлюється непристойно на її адресу. У свою чергу вчителька спокійно відреагував на дії учениці та не сварилася з нею.
- На Тернопільщині учень 2 класу систематично вчиняв булінг стосовно вчительки. Зокрема, він висловлював їй словесні образи та показував непристойні жести під час навчального процесу тощо. Його мама вважає, що дитина так реагує на упереджене ставлення педагогині до нього.
- Ще один учень на Тернопільщині систематично вчиняв булінг вчительки української мови під час навчального процесу, чим заподіював шкоду її психологічному здоров`ю. Батько свою вину у вчиненні правопорушення сина визнав.