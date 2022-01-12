На Одещині 13-річний підліток знущався з двох вчителів: його батьки заплатять штраф

На Одещині 13-річний хлопець тримав у страху вчителів. Учень систематично порушував дисципліну та знущався з вчителів математики та географії.

Учень з нущався з вчителів

Згідно з матеріалами суду, підліток психологічно цькував двох педагогів. Також від постійно порушував поведінку.

До теми Булінг у школі: на Волині 15-річний учень принижував молодшого школяра

Відповідальність за дії 13-річного хлопця понесуть його батьки. Мама підлітка з'явилася на судове засідання та визнала вину.

У суді повідомили, що хлопець втік із дому.

Батьки заплатять штраф

За булінг у школі мама підлітка змушена заплатити 1700 гривень штрафу. Також вона має покрити 454 гривні судових витрат.

До слова, у школах часто зустрічаються випадки булінгу серед школярів. Проте постраждати через цькування можуть не тільки учні, а й вчителі. Нижче читайте три гучні судові справи про булінг педагогів: