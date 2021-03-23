Одеса з 22 березня перейшла до червоної зони. Учні старших класів навчатимуться дистанційно, а батьки учнів 1 – 4 класів мають самостійно обрати формат навчання.

Чи будуть учні 1 – 4 класів навчатися онлайн

В Одесі частина початкових класів перейде на дистанційні уроки, а решта школярів навчатимуться очно в закладах освіти. Про це розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Олена Буйневич.

До теми Чому скасували ДПА для учнів 4 та 9 класів: пояснення Шкарлета

За її словами, обмеження червоної зони передбачають дистанційне навчання лише школярів 5 – 11 класів, натомість учні початкових класів можуть відвідувати заняття.

Але частина батьків звернулися до Департаменту освіти з проханням перевести на онлайн-навчання й молодші класи.

"Є велика кількість родин, які обирають зараз дистанційну форму навчання. Причини різні: є проблеми зі здоров’ям, є побоювання щодо перенесення дитиною хвороби, є родичі похилого віку, немовляти або вагітні жінки в родині", – написала Олена Буйневич.

Тому протягом тижня батькам учнів 1 – 4 класів запропонують відповісти на запитання, як буде навчатись дитина після канікул. Так, з дітей, для яких батьки оберуть онлайн-формат уроків, сформують дистанційні класи.

Важливо! З 22 березня учнів 1 – 11 класів в Одесі пішли на тижневі весняні канікули. А з понеділка, 28 березня, діти вийдуть вже дистанційне навчання.

Під час дії обмежень червоної зони в школах діятиме змішаний режим роботи. Початкова школа частково вийде навчатися очно. Це для тих, у кого нормальний стан здоров’я, і хто не хоче на дистанційне. Частково сформуємо дистанційні класи,

– додала посадовиця.

Проте, як наголосила директорка департаменту, якщо рішення про дистанційне навчання прийме більшість батьків класу, весь клас перейде на онлайн.

Ситуація в садочках

Олена Буйневич також запевнила, що наразі в Одесі немає жодного повністю закритого на карантин дитсадка. Утім загалом закрили 17 груп: три – через великий відсоток захворюваності та ГРВІ, 14 – через підтверджений COVID-19 у вихователів та дітей.

Але садочки в Одесі працюють і будуть працювати у звичайному режимі.



Які обмеження діють на Одещині

Заборонена робота розважальних закладів, а кафе та ресторани можуть лише готувати їжу на виніс чи доставку.

Спортзали, басейни та фітнес-центри мають бути зачинені. Торгові центри також не повинні працювати.

Непродовольчим ринкам заборонено працювати.

Робота громадського транспорту у червоній зоні була заборонена. Однак, тепер місцева влада регіону може сама вирішувати: забороняти чи дозволяти перевезення.

До слова, через стрімке поширення коронавірусу багато українських школярів пішли на канікули або вчаться дистанційно. Так, наприклад, частину школярів вже перевели на онлайн-навчання в Івано-Франківську, Житомирі, Одесі, Львові, Києві, Черкасах та інших областях.