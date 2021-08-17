Очно чи дистанційно: як в університетах Львова розпочнеться навчання для студентів

Два найпопулярніші львівські виші – ЛНУ ім. І. Франка та Львівська політехніка планують розпочати навчання в очному форматі. Окрім того, хочуть провести і урочисту посвяту першокурсників у студенти, чого не було минулого року.

Львівська політехніка

Коли почнеться навчання? В університеті "Львівська політехніка" навчання розпочнеться вже 30 серпня у звичному форматі. Так, поки Львів перебуває у зеленій зоні карантину, навчання відбуватиметься без дистанційки.

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У виші розповіли, що урочиста посвята першокурсників у студенти відбудеться 30 серпня о 10:00 на площі біля 4-го навчального корпусу "Львівської політехніки".

Водночас навчання для першокурсників розпочнеться з 1 вересня. Для студентів 2 – 4 курсів – також із 30 серпня.

Як працюватиме виш під час карантину? В університеті наголосили, що вони стежитимуть за рішеннями уряду та постійної комісії з питань ТЕБ і НС, і якщо влада визначить певні правила, то їх будуть змушені виконувати.

Загалом, навчальний розклад уклали так, що студенти матимуть окремо лекційні дні, а окремо – дні лабораторних і практичних занять. Тож, якщо запровадять жовту чи помаранчеву зону, то лекції проходитимуть в онлайн-форматі, а практичні та лабораторні – в офлайні,

– розповіли у виші.

ЛНУ ім. І. Франка

Коли розпочнеться навчання? У Львівському національному університеті ім. І. Франка навчання почнеться з 1 вересня. Там вже обговорюють дві форми навчання. Усе залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

“Урочистості, у тому числі посвята першокурсників, 1 вересня у нашому університеті проходили завжди. Прикрий виняток, через карантин, був лише минулого року. Цьогоріч дуже сподіваємося, що таки зможемо провести всі заплановані урочистості”, – відповів проректор Володимир Качмар.

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За його словами, 1 вересня може відбуватися у двох форматах: надворі між пам’ятником Франку у будівлею університету, де зберуться всі першокурсники, або ж в актовій залі. Це за умови погіршення епідситуації. Проте, за другого сценарію, присутні будуть не всі першокурсники, а лише їх представники.

Так, якщо ситуація з коронавірусом буде стабільна, 1 вересня о 8 годині ранку відбудеться Служба Божа, а о 10 годині самі урочистості.

Проректор ЛНУ додав, що цього року виш набрав чимало студентів – у межах 4,5 – 5 тисяч. З них більше 2 тисяч – на бюджет.

За кількістю заяв від абітурієнтів, наш університет Франка посідає друге місце в Україні, а за кількістю зарахувань на бюджет – четверте. Найбільше ми набрали на юридичний, економічний факультет, а також на факультет іноземних мов та комп’ютерні технології,

– додав Качмар.

До слова, Львівська обласна комісія ТЕБ і НС рекомендувала ректорам університетів поселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.

І це попри офіційну заяву Міністерства освіти про те, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Там наголосили, що зараз немає жодних вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.