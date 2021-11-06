Станом на 3 листопада в Україні дистанційно працювали 6 384 школи. Через невтішні показники зараження на COVID-19 багато міст продовжили дистанційку.
Зверніть увагу Як будуть відстороняти невакцинованих вчителів від роботи з 8 листопада: всі пояснення
Де школи продовжили дистанційне навчання
- Суми – в області продовжили дистанційне навчання для учнів 1 – 11 класів до 14 листопада.
- Львів – з 1 до 14 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно.
- Чернігів – в регіоні продовжили дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів.
- Одеса – 5 – 11 переходять на онлайн-навчання, початкові класи навчатимуть очно.
- Чернівці – школи з 1 до 14 листопада проводитимуть навчання дистанційно.
- Херсон – для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Інші щколи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно.
- Запоріжжя – з 8 листопада навчання для учнів 1 –11 класів буде організовано дистанційно.
- Миколаїв – з 8 листопада до очного навчання повернуться учні 1– 4 класів усіх шкіл, учні 1– 9 класів спеціальної школи, учні семи шкіл, де вакциновано 100% персоналу.
- Рівне – учні 5 – 11 класів з 8 листопада навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – очно.
- Івано-Франківськ – з учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно, окрім 8 шкіл, де вакциновано 100% вчителів.
- Хмельницький – там більшість шкіл навчається в онлайн-режимі, очно – початкова школа, садочки.
- Дніпро – учнів 5 – 11 класів відправили на дистанційне навчання.
Додамо, що у Києві було дистанційне навчання для 1 – 11 класів, і ймовірно, це продовжать ще на тиждень. Адже мер столиці Віталій Кличко заявив, що школярі повернуться в очного навчання після поліпшення епідемічної ситуації.
Які школи повертаються до очного навчання
- Харків
- Черкаси
Зазначимо, що в багатьох областях онлайн-навчання запровадили лише для учнів 5 – 11 класів. Водночас молодші школярі навчаються очно.
До слова, освітній комітет Ради наполягає на тому, щоб для учнів 1 – 4 класів запроваджували очне навчання у червоних зонах карантину. На думку депутатів, дистанційка завдає шкоди навчальному процесу молодших дітей.