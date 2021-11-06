Станом на 3 листопада в Україні дистанційно працювали 6 384 школи. Через невтішні показники зараження на COVID-19 багато міст продовжили дистанційку.

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Де школи продовжили дистанційне навчання

Суми – в області продовжили дистанційне навчання для учнів 1 – 11 класів до 14 листопада.

– в області продовжили дистанційне навчання для учнів 1 – 11 класів до 14 листопада. Львів – з 1 до 14 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно.

– з 1 до 14 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно. Чернігів – в регіоні продовжили дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів.

– в регіоні продовжили дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів. Одеса – 5 – 11 переходять на онлайн-навчання, початкові класи навчатимуть очно.

– 5 – 11 переходять на онлайн-навчання, початкові класи навчатимуть очно. Чернівці – школи з 1 до 14 листопада проводитимуть навчання дистанційно.

– школи з 1 до 14 листопада проводитимуть навчання дистанційно. Херсон – для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Інші щколи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно.

– для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили очне навчання. Інші щколи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно. Запоріжжя – з 8 листопада навчання для учнів 1 –11 класів буде організовано дистанційно.

– з 8 листопада навчання для учнів 1 –11 класів буде організовано дистанційно. Миколаїв – з 8 листопада до очного навчання повернуться учні 1– 4 класів усіх шкіл, учні 1– 9 класів спеціальної школи, учні семи шкіл, де вакциновано 100% персоналу.

– з 8 листопада до очного навчання повернуться учні 1– 4 класів усіх шкіл, учні 1– 9 класів спеціальної школи, учні семи шкіл, де вакциновано 100% персоналу. Рівне – учні 5 – 11 класів з 8 листопада навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – очно.

– учні 5 – 11 класів з 8 листопада навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – очно. Івано-Франківськ – з учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно, окрім 8 шкіл, де вакциновано 100% вчителів.

– з учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно, окрім 8 шкіл, де вакциновано 100% вчителів. Хмельницький – там більшість шкіл навчається в онлайн-режимі, очно – початкова школа, садочки.

– там більшість шкіл навчається в онлайн-режимі, очно – початкова школа, садочки. Дніпро – учнів 5 – 11 класів відправили на дистанційне навчання.

Додамо, що у Києві було дистанційне навчання для 1 – 11 класів, і ймовірно, це продовжать ще на тиждень. Адже мер столиці Віталій Кличко заявив, що школярі повернуться в очного навчання після поліпшення епідемічної ситуації.

Які школи повертаються до очного навчання

Харків

Черкаси

Зазначимо, що в багатьох областях онлайн-навчання запровадили лише для учнів 5 – 11 класів. Водночас молодші школярі навчаються очно.

До слова, освітній комітет Ради наполягає на тому, щоб для учнів 1 – 4 класів запроваджували очне навчання у червоних зонах карантину. На думку депутатів, дистанційка завдає шкоди навчальному процесу молодших дітей.