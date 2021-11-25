Очне навчання у школах

За інформацією МОН, з понеділка, 22 листопада, знову перейшли на очне навчання понад 11 тисяч шкіл. Але досі дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл через відсутність 100% вакцинованих працівників у червоній зоні.

До теми Скільки шкіл відновили очне навчання, а скільки – працює дистанційно

Наприклад, у Києві 423 столичні школи відновили очне навчання. Це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей.



Очне навчання у школах / Фото vermontmedellin.edu

Водночас у Львові з 22 листопада 991 школа в області розпочала очне навчання. У решті шкіл (близько 100 шкіл) навчальний процес відбувається й далі дистанційно.

Голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький запевнив, що учні початкових та середніх класів не є основними розповсюджувачами вірусу. За його словами, МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ просять дозволити дітям навчатись за партами.

Які міста відновили очне навчання в Україні:

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так є у Дніпрі, Запоріжжі, Волині, Закарпатті та інші.

Так, у Сумській області територіальні громади самостійно прийматимуть рішення про форму навчання в школах залежно від епідеміологічної ситуації. Хоча в регіоні наразі щеплено 95,5% співробітників сфери освіти.

Як COVID-19 змінив українських школярів? Вчені провели дослідження і з’ясували, що кожен другий школяр не хоче повертатися до онлайн-навчання. Проте, крім бажання навчатися за партами, українські школярі стали більше займатися спортом та читати книги.

Відсторонення та вакцинація вчителів

З 8 листопада почали відсторонили від роботи невакцинованих вчителів. Так, вже понад 9 тисяч нещеплених працівників шкіл відсторонили.

Станом на 24 листопада в Україні відсторонено від роботи 6,5 тисяч невакцинованих працівників шкіл. Тож за три тижні частина педагогів передумала, таки зробила щеплення і повернулася до роботи в школи.

Тобто, від початку відсторонення вакцинувалися або надали підтвердження про протипоказання щонайменше 3,1 тисячі працівників шкіл. Вони вже повернулися до роботи у школі.

Цікаво, що у місті Олександрія на Кіровоградщині від роботи відсторонили вчительку Ларису Лисюк через відмову вакцинуватися. Проте педагогиня вже другий тиждень продовжує приходити в колегіум.

Скільки вчителів вакциновано проти COVID-19? Станом на 22 листопада однією дозою вакциновано 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч працівників шкіл (84,5%).

Найкращу статистику повного циклу вакцинування демонструють:

Донецька область – 92,7%;

Харківська область – 92,5%;

Луганська область – 92,4%;

Черкаська область – 92,2%.

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Скандали та булінг у школах

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На Волині вчителька відлупцювала свого учня: дивіться відео



Попри те, що батьки відмовилися писати заяву на вчительку, правоохоронці таки зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка. Як вчителька прокоментувала ситуацію – читайте у статті.

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У школі на Київщині вчителька початкових класів била дітей

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Для того, щоб витягнути сторонні предмети зі шлунка дівчинки, їй зробили операцію. Станом на 22 листопада вона перебувала в реанімації.

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У школі на Житомирщині учні отруїлися побутовою хімією

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У школі Дніпра учні жорстоко побили 6-класника

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Рішення уряду та МОН

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ЗНО в умовах карантину / Фото "Громадське телебачення"

Кабмін об’єднав кілька вишів в Україні

Кабінет Міністрів погодив пропозицію МОН щодо реорганізації двох вишів – Харківського національного університету будівництва й архітектури та Луганського національного аграрного університету. Ці заклади освіти приєднали до інших університетів. Деталі – читайте тут.

Зарплата Шкарлета за жовтень

Зарплата міністра освіти та науки Сергія Шкарлета за жовтень склала майже 54 тисячі гривень. Його посадовий оклад склав понад 38 тисяч гривень, надбавка – 5 815 гривень, а нарахування за відрядження – 9 296 гривень. Деталі – читайте тут.