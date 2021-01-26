У МОЗ розповіли, як учням не заразитися грипом та COVID-19: поради

26 січня 2021 , 13:28
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Очне навчання в українських школах відновили з понеділка, 25 січня. Тому у Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації учням щодо можливих спалахів грипу та коронавірусу. Як дітям не заразитися у школі – читайте у матеріалі.

Джерело: Фейсбук Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко у фейсбуці надав відповідні рекомендації для школярів. Зокрема, він закликав не розслаблятися після відновлення навчання та не нехтувати правилами безпеки.

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Ляшко попросив нагадати дітям про важливість:

  • частого миття рук;
  • носіння маски в громадських місцях;
  • дотримання фізичного дистанціювання за межами класу.

Через що можуть ввести заборону на відвідування шкіл

  1. Якщо на самоізоляції будуть перебувати більш ніж половина учнів або персоналу школи;
  2. Якщо буде перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та грипоподібні захворювання.

Ми повинні пам'ятати, що початок лютого – це традиційний період зростання кількості захворювань на грип. Якщо епідпоріг грипу буде перевищувати в окремих регіонах рівня 483 хворих на 100 тисяч населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи,
– додав Ляшко.

За його словами, зараз показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення (це на 31,45% менше епідпорогу).

Як попередити зараження грипом

У МОЗ розповіли, що варто робити дітям, аби не заразитися на грип:

  • уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
  • обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
  • часто провітрюйте приміщення;
  • часто мийте руки з милом;
  • не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
  • уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
  • прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
  • якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів.


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До слова, наразі більшість шкіл вже розпочали навчання в очному форматі, проте деякі заклади освіти частково використовують змішану та дистанційну форми. В яких областях учні вийшли на навчання, а в яких змішана форма – читайте за посиланням.