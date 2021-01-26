У МОЗ розповіли, як учням не заразитися грипом та COVID-19: поради

Очне навчання в українських школах відновили з понеділка, 25 січня. Тому у Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації учням щодо можливих спалахів грипу та коронавірусу. Як дітям не заразитися у школі – читайте у матеріалі.
Джерело: Фейсбук Віктора Ляшка
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко у фейсбуці надав відповідні рекомендації для школярів. Зокрема, він закликав не розслаблятися після відновлення навчання та не нехтувати правилами безпеки.
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Ляшко попросив нагадати дітям про важливість:
Ми повинні пам'ятати, що початок лютого – це традиційний період зростання кількості захворювань на грип. Якщо епідпоріг грипу буде перевищувати в окремих регіонах рівня 483 хворих на 100 тисяч населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи,
– додав Ляшко.
За його словами, зараз показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення (це на 31,45% менше епідпорогу).
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До слова, наразі більшість шкіл вже розпочали навчання в очному форматі, проте деякі заклади освіти частково використовують змішану та дистанційну форми. В яких областях учні вийшли на навчання, а в яких змішана форма – читайте за посиланням.