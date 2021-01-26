У МОЗ розповіли, як учням не заразитися грипом та COVID-19: поради
Очне навчання в українських школах відновили з понеділка, 25 січня. Тому у Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації учням щодо можливих спалахів грипу та коронавірусу. Як дітям не заразитися у школі – читайте у матеріалі.
Джерело: Фейсбук Віктора Ляшка
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко у фейсбуці надав відповідні рекомендації для школярів. Зокрема, він закликав не розслаблятися після відновлення навчання та не нехтувати правилами безпеки.
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Ляшко попросив нагадати дітям про важливість:
- частого миття рук;
- носіння маски в громадських місцях;
- дотримання фізичного дистанціювання за межами класу.
Через що можуть ввести заборону на відвідування шкіл
- Якщо на самоізоляції будуть перебувати більш ніж половина учнів або персоналу школи;
- Якщо буде перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та грипоподібні захворювання.
Ми повинні пам'ятати, що початок лютого – це традиційний період зростання кількості захворювань на грип. Якщо епідпоріг грипу буде перевищувати в окремих регіонах рівня 483 хворих на 100 тисяч населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи,
– додав Ляшко.
За його словами, зараз показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення (це на 31,45% менше епідпорогу).
Як попередити зараження грипом
У МОЗ розповіли, що варто робити дітям, аби не заразитися на грип:
- уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
- часто провітрюйте приміщення;
- часто мийте руки з милом;
- не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
- уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
- прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
- якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів.
Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал
До слова, наразі більшість шкіл вже розпочали навчання в очному форматі, проте деякі заклади освіти частково використовують змішану та дистанційну форми. В яких областях учні вийшли на навчання, а в яких змішана форма – читайте за посиланням.
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