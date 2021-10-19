Очне, дистанційне та змішане: Харківський університет Каразіна змінив форму навчання

19 жовтня 2021 , 11:10
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Джерело:

пресслужба ХНУ Каразіна

Харківський національний університет Каразіна змінив форму навчання через COVID-19. З 19 жовтня ​15 факультетів та навчально-наукових інститутів при виші переходять на змішане навчання, ще сім факультетів – на дистанційку. Очні заняття продовжуватиме лише фізико-технічний факультет.

Відповідний наказ видала ректорка ХНУ Каразіна Тетяна Кагановська. Так, наступні два тижні вищ буде проводити навчання у таких формах.

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"З 19 по 29 жовтня 2021 року Каразінський університет змінює форму організації освітнього процесу з огляду на складну епідеміологічну ситуацію на Харківщині", – йдеться у повідомленні.

Які факультети будуть навчатися змішано

  • Хімічний факультет,
  • Соціологічний факультет,
  • Біологічний факультет,
  • Факультет геології, географії, рекреації і туризму,
  • Історичний факультет,
  • Факультет математики і інформатики,
  • Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу,
  • Факультет комп’ютерних наук, радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем,
  • Медичний факультет,
  • Факультет психології,
  • Навчально-науковий інститут екології,
  • Навчально-науковий інститут державного управління,
  • Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу",
  • Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики.

Які факультети будуть навчатися дистанційно:

  • Економічний факультет,
  • Факультет іноземних мов,
  • Філологічний факультет,
  • Філософський факультет,
  • Юридичний факультет,
  • Фізичний факультети,
  • Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут";

Водночас навчатися очно будуть лише студенти фізико-технічного факультету.

До слова, у Запоріжжі через погіршення епідситуації з 18 жовтня запровадили червону зону карантину. Школи міста розпочали осінні канікули раніше, а виші перейшли на дистанційку.

Автор: Марія Бондар