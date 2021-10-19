Очне, дистанційне та змішане: Харківський університет Каразіна змінив форму навчання
Джерело:пресслужба ХНУ Каразіна
Харківський національний університет Каразіна змінив форму навчання через COVID-19. З 19 жовтня 15 факультетів та навчально-наукових інститутів при виші переходять на змішане навчання, ще сім факультетів – на дистанційку. Очні заняття продовжуватиме лише фізико-технічний факультет.
Відповідний наказ видала ректорка ХНУ Каразіна Тетяна Кагановська. Так, наступні два тижні вищ буде проводити навчання у таких формах.
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"З 19 по 29 жовтня 2021 року Каразінський університет змінює форму організації освітнього процесу з огляду на складну епідеміологічну ситуацію на Харківщині", – йдеться у повідомленні.
Які факультети будуть навчатися змішано
- Хімічний факультет,
- Соціологічний факультет,
- Біологічний факультет,
- Факультет геології, географії, рекреації і туризму,
- Історичний факультет,
- Факультет математики і інформатики,
- Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу,
- Факультет комп’ютерних наук, радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем,
- Медичний факультет,
- Факультет психології,
- Навчально-науковий інститут екології,
- Навчально-науковий інститут державного управління,
- Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу",
- Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики.
Які факультети будуть навчатися дистанційно:
- Економічний факультет,
- Факультет іноземних мов,
- Філологічний факультет,
- Філософський факультет,
- Юридичний факультет,
- Фізичний факультети,
- Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут";
Водночас навчатися очно будуть лише студенти фізико-технічного факультету.
До слова, у Запоріжжі через погіршення епідситуації з 18 жовтня запровадили червону зону карантину. Школи міста розпочали осінні канікули раніше, а виші перейшли на дистанційку.