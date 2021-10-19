Відповідний наказ видала ректорка ХНУ Каразіна Тетяна Кагановська. Так, наступні два тижні вищ буде проводити навчання у таких формах.

До теми МОН затвердило умови вступу до вишів у 2022 році: що мають знати абітурієнти

"З 19 по 29 жовтня 2021 року Каразінський університет змінює форму організації освітнього процесу з огляду на складну епідеміологічну ситуацію на Харківщині", – йдеться у повідомленні.

Які факультети будуть навчатися змішано

Хімічний факультет,

Соціологічний факультет,

Біологічний факультет,

Факультет геології, географії, рекреації і туризму,

Історичний факультет,

Факультет математики і інформатики,

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу,

Факультет комп’ютерних наук, радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем,

Медичний факультет,

Факультет психології,

Навчально-науковий інститут екології,

Навчально-науковий інститут державного управління,

Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу",

Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики.

Які факультети будуть навчатися дистанційно:

Економічний факультет,

Факультет іноземних мов,

Філологічний факультет,

Філософський факультет,

Юридичний факультет,

Фізичний факультети,

Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут";

Водночас навчатися очно будуть лише студенти фізико-технічного факультету.

До слова, у Запоріжжі через погіршення епідситуації з 18 жовтня запровадили червону зону карантину. Школи міста розпочали осінні канікули раніше, а виші перейшли на дистанційку.