Обстріл школи та садочку, відновлення очного навчання та скандали – підсумки тижня в освіті

Редакція "Освіта 24" підготувала збірку важливих новин, які сталися у сфері освіти цього тижня – з 14 по 18 лютого 2022 року. Зокрема, читайте про цинічний обстріч школи та садочку в Станиці Луганській, відновлення очного навчання та скандали у закладах освіти.

Обстріл школи та садочку

Як повідомляли журналісти 24 каналу, російські бойовики 17 лютого цинічно обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській та школу у смт Врубівка.

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Обстріл садочку

За даними слідства, окупанти здійснили артилерійський обстріл Станиці Луганської. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю дитсадка та будинок місцевого мешканця.

Внаслідок обстрілу садочку серйозно постраждали двоє працівників – у них була контузія. Третю людину швидка забрала разом із постраждалими до лікарні, у неї був шок.

Зараз відомо, що їм уже надали медичну допомогу, дали ліки. Всі вони відмовились від госпіталізації і вже повернулись додому,

– розповіли у відділі освіти Станично-Луганської селищної ВЦА.

З 18 лютого співробітники садочку вийдуть на роботу, але дітей вони поки не прийматимуть. Працівники садочку спочатку організують прибирання.

Який стан будівлі дитсадка? Снаряд бойовиків пробив стіну музичної зали. Уламки розлетілись по приміщенню. Скільки коштуватиме ремонт дитячого садочка поки що важко оцінити.

"Працівники будуть вирішувати, чим можна хоча б тимчасово закрити діру в стіні, позаклеювати вікна, допоки приміщення не відремонтують", – кажуть в управлінні освіти.

Відео наслідків обстрілу у садочку Станиці Луганської:



Обстріл школи на Луганщині

В цей же день російські окупанти обстріляли школу та житлові квартали Врубівки на Луганщині. На момент обстрілу в навчальному закладі знаходилися 30 учнів та 14 працівників.

Один снаряд поцілив у двір школи. Станом на 12:00 частина учнів та працівників школи знаходилася в підвальному приміщенні. Решту учнів забрали батьки. Постраждалих немає.



Снаряд бойовиків влучив у двір школи / Фото Попаснянської адміністрації

Окрім того, обстріляли приватний будинок та газогін, тому без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 будинків.

Тренування учнів через можливу загрозу нападу РФ

Українських школярів навчають, що робити в разі бойових дій чи природних катастроф. У школах почали облаштовувати підвальні та підсобні приміщення, куди не зазирали роками. Як проходять такі уроки – читайте у статті.

У соцмережах батьки розповідають про підготовку садочків і шкіл до можливої військової агресії. Наприклад, ось що просять купити батьків для київських шкіл:

принести з дому підписану іменем дитини ковдру;

закупити свічки;

купити по 10 батарейок АА на кожного учня;

принести по два 5-літрових бутлів води на кожного учня.

План дій у разі надзвичайної ситуації – спочатку дітей мають відвести на перший поверх, де міцні стіни. Потім подалі від вікон вкласти малюків на підлогу. Таким тренуванням дітей можна вчити у формі гри хоча б кожні 10 днів – щоб потім вони були готові в разі небезпеки.

Що робити, якщо учень перебуває в школі:

Пам’ятайте, що в школі за життя та безпеку дитини відповідають вчителі та адміністрація. Тож, варто виконувати їхні вказівки.

Дітям не можна намагатися самостійно та без дозволу вчителя залишити приміщення школи, щоб дістатися дому. Це може бути небезпечно.

Якщо дитина має можливість – нехай зателефонує своїм рідним, щоб узгодити подальші дії.

Якщо в районі школи почався артилерійський обстріл, то треба перечекати його в безпечному місці під наглядом учителів.

Що кажуть у МОН? Сергій Шкарлет заявив, що варто зберігати спокій та тверезо аналізувати ситуацію. За його словами, заклади освіти України продовжують працювати у звичному режимі, освітній процес триває і жодних рішень щодо його призупинення у зв’язку з ситуацією в країні немає.

Водночас львівські школи навчають учнів 9 − 11 класів стріляти з пневматичної зброї. Такі заняття проводитимуть щодня, а стріляти планують навчити всіх старшокласників. Директори також пройшли схожі навчання. Деталі – читайте тут.

Окрім того, у КМДА заявили, що всі заклади освіти Києва наразі працюють у звичайному режимі. А у випадку надзвичайних ситуацій, школи мають криття, а їх керівники знають, що робити. Там додають, що панікувати не варто.

До слова, французький ліцей імені Анни Київської у Києві закрили майже на місяць на дострокові канікули через можливу загрозу нападу Росії на Україну. Заняття планують відновити в середу, 9 березня. Деталі такого рішення – читайте за посиланням.

Де школи відновили очне навчання

В Україні школи в багатьох містах учні вже кілька тижнів на дистанційному навчанні. Але ситуація з коронавірусом дещо стабілізувалася, тому у деяких містах школярі почали повертатися до очного навчання.

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В яких містах школи відновили очне навчання

Львів – у всіх школах міста від понеділка, 14 лютого, відновили очне навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Воно поширюється також на роботу мистецьких шкіл, секцій і гуртків.

– у всіх школах міста від понеділка, 14 лютого, відновили очне навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Воно поширюється також на роботу мистецьких шкіл, секцій і гуртків. Дніпро – з 14 лютого учні 1 – 11 класів шкіл міста повернулися до звичайного режиму навчання. Очне навчання у місті проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів.

– з 14 лютого учні 1 – 11 класів шкіл міста повернулися до звичайного режиму навчання. Очне навчання у місті проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів. Рівне – 14 лютого школярі 1 – 11 класів повернулися до очної форми навчання, так вирішила комісія з питань ТЕБ та НС. У разі підвищеного рівня захворюваності учнів в окремих класах, рішення про форму навчання приймати самостійно школа.

– 14 лютого школярі 1 – 11 класів повернулися до очної форми навчання, так вирішила комісія з питань ТЕБ та НС. У разі підвищеного рівня захворюваності учнів в окремих класах, рішення про форму навчання приймати самостійно школа. Миколаїв – з 14 лютого учні 5 – 11 класів, які два тижні вчилися дистанційно, повернулися до очного навчання.

– з 14 лютого учні 5 – 11 класів, які два тижні вчилися дистанційно, повернулися до очного навчання. Чернігів – поступово школи міста повертають до звичного навчання. Так, з 14 лютого майже усі школярі навчаються очно. Лише учні шкіл № 16, 3, 13 продовжили дистанційку.

– поступово школи міста повертають до звичного навчання. Так, з 14 лютого майже усі школярі навчаються очно. Лише учні шкіл № 16, 3, 13 продовжили дистанційку. Чернівці – школи відновлюють очне навчання з понеділка, 14 лютого. Відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії ТЕБ та НС.

– школи відновлюють очне навчання з понеділка, 14 лютого. Відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії ТЕБ та НС. Волинь – там відновили очне навчання у 545 школах області. У Луцькій громаді після двох тижнів уроків онлайн усі 38 шкіл повернулися до очного формату навчання.

– там відновили очне навчання у 545 школах області. У Луцькій громаді після двох тижнів уроків онлайн усі 38 шкіл повернулися до очного формату навчання. Хмельницький – міська комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про відновлення очного навчання в усіх школах громади з понеділка, 14 лютого. Підставою стала тенденція до зменшення кількості захворювань.

Де школи продовжили дистанційку

Одеса – всі школи Одеси продовжили дистанційну форму навчання до 20 лютого.

Херсон – дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів продовжили до 24 лютого.

Ужгород – школярі 5 – 11 класів поки що продовжать навчатися дистанційно.

Суми – онлайн-навчання для учнів 5 – 11 класів продовжили до 19 лютого.

Полтава – учні старших класів навчатимуться онлайн до 26 лютого.

Чи скасують ДПА для випускників

В Україні планують звільнити випускників шкіл від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації у 2022 році. У Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт.

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Чому хочуть скасувати ДПА? Ухвалити таке рішення пропонують з двох причин – по-перше, щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні, а по-друге, задля економії коштів.

Законопроєкт пропонує звільнити від проходження ДПА випускників шкіл, які:

завершують 11 клас у 2022 році і не реєструвалися для участі в ЗНО;

зареєструвалися для участі в ЗНО лише з метою проходження ДПА, про що зазначили під час реєстрації;

спочатку зареєструвалися для участі в ЗНО, але відмовилися від участі в ньому не пізніше ніж за 5 тижнів до початку проведення основної сесії;

зареєструвалися для участі в ЗНО, але не взяли в ньому участі.

Таким чином пропонується повернутися до правил, що діяли у 2020 та 2021 роках щодо ДПА в школах, коли учні могли отримати підсумкову річну оцінку і не проходити ДПА у школі чи у формі ЗНО.

Що кажуть у МОН? Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що наразі МОН шукає рішення щодо проведення ДПА у 2022 році. Зокрема, влада відстежує показники захворюваності на коронавірус у різних областях.

"Наразі тривають активні консультації та обговорення щодо цьогорічної атестації. Рішення має бути виваженим, ґрунтуватися на консолідованій позиції освітян, депутатів, експертів МОН, а також рекомендаціях МОЗ", – заявив Шкарлет.

Освітній омбудсмен просить не скасовувати ДПА. Сергій Горбачов вважає, що це може призвести до великих освітніх втрат. Він закликає народних депутатів та МОН ретельно зважити всі "за" і "проти" і не скасовувати атестацію у 2022 році.

Скасовувати третій рік поспіль цей важливий інструмент оцінювань навчальних результатів учнів базової та старшої школи, на мою думку, означає поглибити незнання щодо якості української освіти, яка від початку пандемії й так зазнала суттєвих втрат,

– пояснив він.

Горбачов зауважив, що цьогорічні одинадцятикласники були випускниками 9 класів на початку пандемії й також не складали тоді ДПА. Тобто фактично їхні освітні результати на рівні базової та старшої школи залишаються не оціненими.

Додамо, що наразі триває реєстрація на ЗНО-2022. За 14 днів на основну сесію зареєструвалися понад 47 тисяч учасників, які планують пройти 200 тисяч тестувань.

Найпопулярнішим предметом цього року стала математика, її хочуть скласти понад 30 тисяч випускників. У лідерах також:

історії України – 35 702;

української мови і літератури – 33 378;

географія – 24 468;

англійська мова – 22 000;

біологія – 16 115.

Раніше МОН опублікувало перелік предметів, з яких варто пройти ЗНО, щоб вступити до університету. Першим предметом, необхідним для кожної спеціальності, є українська мова. Повну інформацію про те, які предмети потрібні для кожної спецільності – читайте у Додатку 4 за посиланням.

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Російські книжки для навчання дошкільнят у Харкові / Фото Мілли Денчик

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"Журналістика",

"Управління та адміністрування",

"Право",

"Публічне управління та адміністрування",

"Міжнародні відносини".

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