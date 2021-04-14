Булінг вчителя у школі
У матеріалах справи йдеться про те, 2 березня вчитель фізики і трудового навчання Гостинцівської школи лайливо обізвав учнів. Суд оцінив його слова як психологічне насильство.
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На педагога скаржились учні 5, 6, 7 та 9 класів. У суді вчитель частково визнав свою провину.
Він ствердив, що дійсно інколи ображає дітей під час навчання, оскільки вони його деколи "нервують" і він не стримує своїх емоцій. Однак вчитель не вважає, що такі дії спричиняють дітям емоційний стрес,
– йдеться в постанові суду.
Вчитель додав, що інцидент із образою учнів трапився раніше, а зараз він вже не працює в школі. Проте, педагог планує поновитися на посаді.
Вирок суду
В суді вчитель просив обмежитись попередженням, адже покарання у вигляді громадських робіт принизить його перед оносельцями і знайомими.
Але суддя Юрій Білоус, врахочуючи докази, визнав вчителя фізики винним у булінгу учнів та призначив йому 850 гривень штрафу. Крім цього, освітянин має сплатити 454 гривень судового збору.
До слова, у Рівному до поліції надійшла заява про булінг у спортивній школі. Батьки учнів звинуватили двох жінок-тренерок у використанні неприйнятних методах тренування. Так, викладачки з плавання нібито били дітей.