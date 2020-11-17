У селі Борщівка на Тернопільщині жертвою булінгу від учня стала вчителька української мови та літератури. Восьмикласник часто зривав уроки, ображав та лихословив до вчительки.

Окрім того, підліток не реагував на зауваження педагогині чи директора школи. Про цю ситуацію стало відомо з сюжету ТСН.

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Відомо, що восьмикласник використовував нецензурні слова і психологічно чинив тиск на вчительку, часто зривав уроки.

У поліції склали протокол на матір правопорушника. Якщо провину учня доведуть, то його візьмуть на профілактичний облік, а батьки будуть змушені заплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

Проте у школі про булінг не говорять. Директор закладу і сама вчителька відмовилися надавати коментарі.

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Додамо, що скандали у закладах освіти виникають дуже часто. Так, на Полтавщині вихователька дитячого садочку накричала на трирічного хлопчика. А все через те, що дитина не могла самостійно одягнутися і взутися. На відео видно, що вона кричить на заплаканого хлопчика, а потім піднімає його та трусить.