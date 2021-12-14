За допомогою до правоохоронців звернулося керівництво навчального закладу. Педагоги самотужки не могли вгамувати 13-річного учня, який цькував увесь клас.

До теми На Кіровоградщині школяр побив однокласницю: шокуюче відео

Як хлопець знущався з дітей

Семикласник так знущався з ровесників:

штовхав,

розкидав їхні речі,

одяг обмальовував маркером.

На жодні ж зауваження вчителів при цьому дитина не реагувала. Останньою краплею стали публічні образи одного з однокласників.

Що каже сам булер? Сам кривдник заявив правоохоронцям, що просто жартував над учнями. “Інструкцію” до таких розваг він підгледів у соцмережах. Хлопець запевнив, що не здогадувався, що його дії могли ображати інших дітей.

Що зробили правоохоронці

Працівники ювенальної поліції, прибувши на виклик, провели перевірку в закладі. Факт булінгу підтвердився. З булером провели виховну бесіду, а його батьки отримали протокол за булінг.

До слова, у Запоріжжі четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт зі дівчатами 14, 13 та 16 років. Все через особисте – нібито хлопець однієї агресорки цілувався з усіма трьома постраждалими. Булерки вимагали гроші, а потім жорстоко побили дівчат.