Ображала за шкільний одяг та целюліт: що загрожує директорці ліцею на Львівщині

У ліцеї в Червоноградському районі на Львівщині директорка Наталія Щербань цькувала учнів через зовнішній вигляд та навіть целюліт. Поліція вже склала протокол на педагогиню за булінг.

Працівники поліції провели перевірку – опитали дітей-жертв булінгу і очевидців, батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять.

До теми Назвала кримських татар зрадниками: у Криму через вчительку спалахнув скандал

Сам інцидент стався понад місяць тому. Але лише 6 квітня на директорку Соснівського ліцею №2 Наталію Щербань правоохоронці склали протокол за булінг (цькування) учнів.

Яке покарання вона може отримати? Санкція статті про булінг передбачає таке покарання:

штраф від 850 до 1700 гривень.

або громадські роботи на термін від двадцяти до сорока годин.

Правоохоронці направили матеріали до суду, де і винесуть вирок директорці ліцею.

Що відомо про цей скандал

Директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани: " В таких штанах ходять в стайню , але не більше".

, але не більше". Також педагогиня дорікнула дівчатам, які вдягають хустки: "Що за манера. Я в свої роки ще можу накинути на себе якусь шаль, а накритися платком, як баба 30-ти років.. Дівчата, це не одяг ".

". Також директорка дозволила собі такі вислови: "Йой, мати рідна. Цей бантик прикрашає тебе?", "А в тебе мало того, що спортивний костюм, то він ще і брудний ".

". До того ж, Наталія Щербань звернула увагу одній зі школярок на целюліт. А наприкінці розмови вона заявила, що не впускатиме учнів у школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.