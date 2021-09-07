Адвокатка Ірина Вишнякова, яка захищала в суді потерпілу сторону, написала у соцмережі, що з 2020 року директорка принижувала учня 5 класу.

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За її словами, це вкрай негативно вплинуло на дитину. Хлопчик не хотів відвідувати школу і замкнувся в собі.

"Баран", "Тобі місце в клітці", "Скотиняка", "Тобі не місце в цій школі", "Двієчник", "Закрий рота", "Собака" – такі образи використовувала директорка школи на адресу хлопчика систематично,

– розповіла захисниця.

Ірина Вишнякова каже, що після цього до знущань почали приєднуватися й учні. Так, щопонеділка у школі проводили лінійки, на яких публічно критикували і принижували школяра при всіх.

Батьки школяра звернулися до психолога, який працював з дитиною певний час. Він підтвердив, що учень зазнав булінгу в школі. Тоді батьки написали заяву в поліцію.

Класна керівниця також підтвердила, що щодо хлопчика був булінг. І хоча проблеми з поведінкою були у багатьох дітей, директорка підвищувала голос тільки на нього й образливо висловлювалася на адресу хлопчика.

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У зв’язку з цим і серед учнів почали виникати конфліктні ситуації. Рішенням комісії відділу освіти, культури, молоді та спорту Гуляйпільської райдержадміністрації був підтверджений факт булінг.

Натомість директорка в суді факт булінгу заперечувала і зазначила, що лише робила зауваження учню з приводу його неналежної поведінки на уроках.

Зрештою суд визнав директорку школи винною у цькуванні учня і оштрафував на 850 гривень.

Однак, після цього випадку чиновники сільської ради не побачили підстав для того, щоб звільняти керівницю школи та вважають, що вона повністю відповідає займаній посаді.

До слова, вчителька Надія Волощук з школи на Львівщині змусила семикласника з’їсти паперовий літачок, а потім погрожувала йому ножем. Після публічного розголосу її звільнили з роботи та визнали винною у суді.

Текст публікації Ірини Вишнякової:

Цієї осені виповниться рівно рік, як батьки стурбовані здоров'ям дитини. За їх словами, їхній син Роман, учень 5 класу, систематично піддавався приниженням, образам та іншим психологічним насильствам з боку вчителяьки англійської мови, яка також є директоркою.

У Роми проблеми зі здоров'ям, тому він відвідує відповідних фахівців і потребує подальшого курсу лікування та терапії.

Директорка школи систематично використовувала образи проти Роми. Крім того, щопонеділка у школі проводили лінійки, на яких вони публічно критикували і принижували учня, ставлячи це на огляд всієї школи.

Дитина навіть закрилася в туалетах і не хотіла відвідувати школу по понеділках, так боялася директорки. Гуляйпільський районний суд підтвердив булінг. Запорізький апеляційний суд також вказав, що булінг був присутнім.