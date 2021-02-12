Обов'язкової християнської етики в школах не буде: Шкарлет спростував фейк

Освітня система за останні роки зазнала низки змін, й інтернетом почала масово ширитися недостовірна інформація про ті чи інші нововведення.

Черговим фейком стала інформація про те, що Міністерство освіти і науки України запропонувало зробити предмет християнської етики обов'язковим для учнів 5 та 6 класів.

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Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет спростував міф та наголосив, що школи та вчителі самостійно формуватимуть програму навчання в межах типової освітньої програми.

Міністерство ніколи не пропонувало робити християнську етику обов'язковою для вивчення у школах. Є дисципліна "Етика", і в типовій освітній програмі вона зазначена,

– прокоментував Шкарлет.

Нагадаємо, що раніше МОН вже спростовувало кілька подібних фейків, зокрема про те, що після 9 класу учні не зможуть продовжувати навчання в 10 – 11 класах та будуть змушені переходити до ліцеїв.