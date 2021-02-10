Без елементарних навичок та вмінь управління власними грошима неможливо стати фінансово незалежним. Знаючи основи фінансової грамотності, можна почуватися впевнено навіть за умов глобальних криз та різких коливань валютного ринку.

В процесі пізнання фінансової грамотності, спершу необхідно вивчити її основи та принципи. Отримавши головні орієнтири, варто спробувати опанувати інструменти для практичного застосування здобутих знань.

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Грамотний підхід до коштів

Необхідно повністю переосмислити своє ставлення до грошей та навчитися сприймати їх як гнучкий інструмент, яким можна вправно управляти.

Фінанси повинні перетворитися з необхідності на нові можливості. Гроші мають працювати на вас та ваш добробут, а не завдавати зайвих клопотів.

Облік та планування

Тільки за допомогою фінансового планування у вас вийде раціонально керувати власними коштами, порівнювати доходи та витрати, правильно визначати цілі та пріоритети.

Спрогнозувавши майбутній стан речей та власне грошове забезпечення, ви будете готовими до будь-яких ситуацій. Спробуйте вести облік власних фінансів, друкуйте місячну звітність своїх доходів і витрат, а згодом порівнюйте їх.

Для друку радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги, а зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволяють без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.

Грамотний підхід до розподілу грошових потоків необхідний для досягнення великої мети, а також створення "подушки безпеки", яка б акумулювала капітал в активи.

Співпраця з фінансовими установами

Щоб стати успішним та забезпеченим, необхідно вміти налагоджувати взаємини з банками, страховими компаніями, брокерами та іншими учасниками фінансового ринку.

Використовуючи ефективні інструменти для заощаджень та примноження грошей, розуміючи всі аспекти фінансових потоків, ви відкриваєте нові можливості для збільшення власного капіталу.

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Активний та пасивний доходи

Фінансова грамотність також вимагає розуміння, що активні джерела отримання доходів не можуть тривати вічно. Рано чи пізно, людям доводиться виходити на пенсію, й краще зробити так, щоб до цього моменту вам були доступні пасивні джерела доходів.