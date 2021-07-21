Так, 9 липня розпису на бюджетну програму НУШ не було, а виділити кошти відомство може лише після його отримання. Тож 16 липня у Державну казначейську службу надійшов бюджетний розпис.

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А вже до липня 2021 року громади отримають кошти на “Нову українську школу”.

Як використають субвенцію НУШ

З 1,42 мільярда гривень понад половина (1,21 мільярд гривень) піде на закупівлю:

засобів навчання та обладнання, зокрема комп'ютерного та сучасних меблів (для перших класів НУШ), для навчальних кабінетів початкової школи – на суму 986,3 мільйонів гривень;

комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, зокрема навчально-методичної та навчальної літератури, друкованих зошитів тощо – на суму 35 мільйонів гривень.

А за рахунок 400 мільйонів гривень видатків буде проведено супервізію (на це піде 26 мільйонів) та підвищення кваліфікації педагогів (373 мільйонів гривень).



Виділення коштів субвенції НУШ на області / Інфографіка НУШ

Що відомо про НУШ в Україні "Нова українська школа" – це головна реформа МОН під керівництвом колишньої міністерки Лілії Гриневич. Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.



Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні, а в 2018/2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.



Окрім того, МОН вже готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5 – 9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи.



До слова, у Міносвіти затвердили модельні програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів. За ними почнуть навчатися 5 пілотні класи з цього навчального року та всі інші п’яті класи – з наступного.