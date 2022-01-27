Де витратили найменше на НУШ

Найрезультативнішими виявилися засновники шкіл Вінницької, Донецької та Луганської областей, там витратили понад 90% субвенції.

До теми Перших учнів НУШ вчили без затверджених освітніх програм та без держстандарту

Водночас найгірше освоїли кошти субвенції у столиці. На кінець року там витратили лише приблизно 70% коштів.

Ще 30 листопада міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомляв, що на місцях витратили лише 47,4% субвенції. А станом на 1 грудня цей показник складав 55,4%. Тобто за грудень засновники витратили 26% субвенції.

Усього розмір субвенції НУШ у 2021 році склав приблизно 1,4 мільярда гривень. Виплачувати місцевим бюджетам її розпочали із затримкою – перші кошти почали надходити лише в другій половині липня.

Скільки грошей з субвенції витратили в різних регіонах:

Вінницька область – 63,7 тисячі гривень;

Донецька область – 48,6 тисячі гривень;

Луганська область – 20,1 тисячі гривень;

Дніпропетровська область – 85 тисяч гривень;

Волинська область – 49 тисяч гривень;

Черкаська область – 39 тисяч гривень;

Запорізька область – 45,2 тисячі гривень;

Одеська область – 67,7 тисячі гривень;

Миколаївська область – 34,2 тисячі гривень;

Харківська область – 60,6 тисячі гривень;

Львівська область – 86 тисяч гривень;

Рівненська область – 48,4 тисячі гривень;

Чернівецька область – 30,4 тисячі гривень;

Кіровоградська область – 27,4 тисячі гривень;

Чернігівська область – 30,5 тисячі гривень;

Івано-Франківська область – 49 тисяч гривень;

Київська область – 55 тисяч гривень;

Тернопільська область – 40,7 тисячі гривень;

Житомирська область – 42,3 тисячі гривень;

Сумська – 28,2 тисячі гривень;

Херсонська область – 29,2 тисячі гривень;

Закарпатська область – 45,8 тисячі гривень;

Полтавська область – 38,2 тисячі гривень;

Хмельницька область – 38,3 тисячі гривень;

місто Київ – 53 тисячі гривень.

У відповіді на МОН вказало інформацію уже з урахуванням перерозподілу.

Куди підуть ці гроші

Додамо, що не витрачені кошти субвенції по закінченні року повертаються до Держбюджету. Так мали б повернутися 263,8 мільйонів гривень.

Проте уряд упродовж грудня ухвалив два розпорядження, якими перерозподілив на інші витрати спершу 42,8 мільйона гривень, а потім 95,8 мільйона субвенції НУШ.

Так, станом на 16 грудня розмір субвенції скоротився до 1,2 мільярдів гривень. З них не встигли витратити 125 мільйонів. Ці гроші мають повернутися до Державного бюджету.

Читайте також Як вчителі оцінюють результати пілотування НУШ: результати опитування

До слова, дослідження 2021 року показало, що 56% українців не ознайомлені із нововведеннями Нової української школи. Водночас понад 67% громадян підтримують ідею необхідності реформування освіти.

За словами Шкарлета, наразі лише 7 інститутів післядипломної педагогічної освіти проводять підвищення кваліфікації за програмою "Нова українська школа". Хоча всього в Україні 25 ІППО.