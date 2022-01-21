На заході були присутні близько ста людей, серед яких і міністр освіти Сергій Шкарлет.

До теми З кульками та червоною стрічкою: на Рівненщині урочисто відкрили шкільний туалет – фото

У Луцькому національному технічному університеті нарешті відремонтували спортивний комплекс з басейном. Вже 20 січня його відкрили, і церемонію організували дуже урочисту.

Так, фасад будівлі прикрасили синьо-білими кульками. Для заходу також замовили брендовані подушечки з логотипом університету, на які поклали позолочені ножиці.



Ножиці, якими урочисто перерізали стрічку

Керував усім дійством ведучий. Перед входом він представив гостей, а потім було урочисте перерізання стрічки тими самим ножицями. Тоді всі зайшли до будівлі.



Перерізання стрічки перед Луцьким вишем

Культурну частину події запросили забезпечити Волинський народний хор. Після виступу хору митрополит Михаїл роздав гостям свічки, став на коліно і освятив воду. Священики помолилися.



Священик освятив воду в басейні

Під патріотичну пісню "Волинь моя" митрополит із відром святої води обійшов навколо увесь басейн, щедро кроплячи всіх присутніх. А наприкінці він разом з колегами помолився за Україну.

Далі виступили поважні гості. Останньою виступала ректорка, їй вручили великий муляж ключа. Наприкінці відбувся показовий заплив студентів у новому басейні.



Заплив студентів у новому басейні ЛНТУ

Додамо, що на заході були присутні такі чиновники та депутати:

міністр освіти і науки Сергій Шкарлет;

заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря;

голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко;

голова Волинської облради Григорій Недопад;

ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось;

ректорка ЛНТУ Ірина Вахович;

народна депутатка Ірина Констанкевич;

народний депутат В'ячеслав Рубльов;

заступниця міського голови Луцька Ірина Чебелюк.

Ще на церемонії були працівники університету, кілька священиків та гості – загалом понад 100 людей. При цьому захисні маски вдягали лише кілька чиновників, та й то носили їх не постійно протягом заходу.



Чиновники та політики відвідали урочисте відкриття басейну

Зазначимо, що у Волинській ОДА про урочистості вирішили не розповідати. В новині на офіційному сайті зазначається, що відкрили після капітального ремонту спортивний комплекс ЛНТУ, що на це пішов 21,5 мільйон гривень.

Водночас пресслужба МОН випустила пресреліз про робочий візит очільника відомства на Волинь, де він зустрівся з головою ОДА та взяв участь у відкритті спорткомплексу. У тексті немає "урочистих" подробиць, однак є фото з церемонії.



Шкарлет долучився до перерізання стрічки / Фото з сайту МОН

До слова, у Києві в Державному університеті телекомунікацій напередодні 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет. Під час дійства перерізали стрічку та зачитали вітальний вірш.