Уряд запровадив новий перелік карантинних обмежень, які діятимуть з 19 грудня 2020 року по України. Зокрема, у школах не можна проводити масових заходів.

Тож, якщо класи святкуватимуть новорічні свята, вони мають відбуватися без гостей та батьків учнів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

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Через карантинні обмеження вже 19 грудня буде заборонено проводити в закладах освіти масові заходи, зокрема, вистави, свята або концерти за участі дітей з більш ніж однієї групи або класу.

Також під час проведення шкільних свят заборонено приходити відвідувачам.

Додамо, що в Україні заборонять проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо.

Водночас у новорічну ніч, тобто з 31 грудня на 1 січня, ресторани та кафе можуть працювати до 1 години ночі.



В Україні діятимуть нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу