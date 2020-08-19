Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що у новому навчальному році теленавчання продовжиться. Бо це допомагає донести освітню інформацію до дітей з найвіддаленіших куточків України.

Про це він сказав на телеканалі "Дім", передає 24 канал.

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За його словами, в Україні на початку минулого року було понад 600 шкіл без інтернету, а потім – 260. Зараз же таких закладів освіти лише 74, тож телеуроки для школярів продовжаться.

У МОН хочуть охопити набагато більшу аудиторію цих уроків, включно до 11 класу. А, як зазначив Шккарлет, над проблемою з доступом до інтернету вже працює Міносвіти разом із Міністерством цифрової трансформації.