У новому навчальному році продовжать показувати уроки по телевізору, – Шкарлет
Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що у новому навчальному році теленавчання продовжиться. Бо це допомагає донести освітню інформацію до дітей з найвіддаленіших куточків України.
Про це він сказав на телеканалі "Дім", передає 24 канал.
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За його словами, в Україні на початку минулого року було понад 600 шкіл без інтернету, а потім – 260. Зараз же таких закладів освіти лише 74, тож телеуроки для школярів продовжаться.
У МОН хочуть охопити набагато більшу аудиторію цих уроків, включно до 11 класу. А, як зазначив Шккарлет, над проблемою з доступом до інтернету вже працює Міносвіти разом із Міністерством цифрової трансформації.
Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Онлайн-уроки для 5-11 класів в Україні стартували з 6 квітня на час карантину. За три тижні проєкту близько 7, 1 мільйона глядачів переглянули заняття лише на ютуб-каналі МОН.
Так, 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стали учителями для всієї України. Школярі з 5 по 11 клас дистанційно вивчали 11 предметів. Цікаво, що зйомки уроків відбувалися у Новопечерській школі міста Києва за сприянням Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та інших партнерів.