Новий університет безпеки: Зеленський розповів, які напрямки там вивчатимуть

Володимир Зеленський днями заявив, що в Україні створять університет, в якому готуватимуть фахівців з безпеки для держави. Тепер він провів нараду щодо підготовки концепції вишу та освітніх напрямків.

Президент вважає, що створення такого потужного сучасного університету дасть змогу Україні готувати фахівців з надзвичайно затребуваних спеціальностей.

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"Вони стануть тим двигуном, який рухатиме вперед українську науку та економіку, а також сприятимуть становленню нашої країни як IT-хабу Європи", – зазначив Зеленський.

За його словами, майбутній заклад освіти матиме шість основних напрямків:

інформаційні технології;

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

міжнародні відносини й безпека.

За словами Володимира Зеленського, заняття у вишах викладатимуть найкращі українські та іноземні викладачі й експерти.

Навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих вітчизняних підприємствах і в міжнародних компаніях.

Президент також повідомив, що у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів, а в наступні роки будуть збільшувати їхню кількість.

Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.

Зеленський раніше говорив, що в новому університеті будуть сучасні лабораторії, кіберцентри і біохімічні центри. Також буде потужний відбір викладачів. Вони отримуватимуть дуже високу зарплату.

Коли з'явиться університет:

концепцію створення університету мають розробити та затвердити до липня 2021 року,

до жовтня 2021 року – вже мають ухвалити закон про особливості правового статусу цього закладу освіти.

завершити будівництво університету планують до вересня 2023 року,

а перші навчальні програми мають розпочатися з 1 жовтня 2023 року.

Зеленський наголосив, що цей університет покликаний розкрити інтелектуальний і творчий потенціал українців. Він сприятиме формуванню у них знань і навичок, які затребувані на ринку праці.

До слова, в Україні створили Студентський проєктний офіс при МОН. Студенти, які долучатимуться до його діяльності, зможуть отримати унікальний досвід управління проєктами та будуть мати вплив на державні рішення.