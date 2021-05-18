Президент вважає, що створення такого потужного сучасного університету дасть змогу Україні готувати фахівців з надзвичайно затребуваних спеціальностей.
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"Вони стануть тим двигуном, який рухатиме вперед українську науку та економіку, а також сприятимуть становленню нашої країни як IT-хабу Європи", – зазначив Зеленський.
За його словами, майбутній заклад освіти матиме шість основних напрямків:
- інформаційні технології;
- кібербезпека та штучний інтелект;
- нанотехнології;
- аерокосмічні технології;
- новітні енергетичні технології;
- біотехнології та науки про здоров’я;
- міжнародні відносини й безпека.
За словами Володимира Зеленського, заняття у вишах викладатимуть найкращі українські та іноземні викладачі й експерти.
Навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих вітчизняних підприємствах і в міжнародних компаніях.
Президент також повідомив, що у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів, а в наступні роки будуть збільшувати їхню кількість.
Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.
Зеленський раніше говорив, що в новому університеті будуть сучасні лабораторії, кіберцентри і біохімічні центри. Також буде потужний відбір викладачів. Вони отримуватимуть дуже високу зарплату.
Коли з'явиться університет:
- концепцію створення університету мають розробити та затвердити до липня 2021 року,
- до жовтня 2021 року – вже мають ухвалити закон про особливості правового статусу цього закладу освіти.
- завершити будівництво університету планують до вересня 2023 року,
- а перші навчальні програми мають розпочатися з 1 жовтня 2023 року.
Зеленський наголосив, що цей університет покликаний розкрити інтелектуальний і творчий потенціал українців. Він сприятиме формуванню у них знань і навичок, які затребувані на ринку праці.
До слова, в Україні створили Студентський проєктний офіс при МОН. Студенти, які долучатимуться до його діяльності, зможуть отримати унікальний досвід управління проєктами та будуть мати вплив на державні рішення.