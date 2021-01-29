Новий український правопис поки є чинним, – Нацкомісія зі стандартів державної мови

Національна комісія зі стандартів державної мови прокоментувала ситуацію щодо скасування нового правопису. Відомство наголошує, що постанова уряду про правопису поки є чинною й обов’язковою для використання в Україні до хоча б оприлюднення повного тексту рішення суду, яким вона скасована.

Джерело: Osvita.ua

У Нацкомісії зі стандартів державної мови висловили стурбованість ситуацією, що склалася навколо нової редакції українського правопису.

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Національна комісія наголошує, що завчасні дії, звернення та заклики можуть вивести українське суспільство за межі правового поля.

Зважаючи на широкий резонанс через рішення суду, Нацкомісія як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом звертає увагу, що на сьогодні немає повного тексту рішення суду, який може бути предметом конструктивного обговорення,

– заявили у відомстві.

Новий правопис є чинним щонайменше до моменту, коли рішення суду набере законної сили.

Чому суд скасував новий правопис

Окружний адмінсуд Києва скасував постанову щодо нової редакції правопису. Підставою для такого рішення було те, що уряд не мав компетенцією змінювати правопис.

Хто подав позов до суду? Ще у 2019 році позов подала мама учениці 7 класу спільно з ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець (він фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка).

Пресслужба суду цю інформацію підтвердила. "У ході розгляду справи суд встановив, що уряд при ухваленні зазначеної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства ", – зазначено на сайті ОАСК.

Що кажуть в уряді? У Кабміні заявили, що оскаржать рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив цей позов.