Новий учень у класі: 10 порад для вчителя, як полегшити адаптацію дитини

Не завжди достатньо просто попросити нового учня в класі розповісти про себе декілька слів. Вчитель має застосувати деякі прийоми, які допоможуть дитині легше влитися в колектив.
Психологиня Тетяна Романова поділилася порадами про те, на що вчителю треба звернути увагу, коли у нього в класі новачок.
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За її словами, новий колектив – це завжди стрес для дитини. І варто розуміти, що коли приходить новий учень, то вся система буде змінюватися.
Чого не варто робити вчителю:
- Просити розказати щось про себе
Вчителю краще зустрітися з дитиною та її батьками заздалегідь і розпитати про зацікавлення нового учня (учениці).
Потім запитати: “Коли ми зайдемо до класу, хочеш про себе розказати чи я розкажу те, що знаю?”. І розповідати про дитин варто, коли вона заходить до класу, бо тоді всі звертають на неї увагуу.
- Звертати зайву увагу, навіть якщо хочеться підкреслити переваги
Наприклад, якщо хтось не може розв’язати задачу, а новенький зробив це, не можна казати: “Він нещодавно прийшов, а вже так добре розв’язує задачі з нової теми. Будьте, як він”. Не можна протиставляти новенького класу. Треба шукати спільне.
- Одразу викликати до дошки
Навіть для вирішення легкого завдання. Адже звідки вчитель знає, що дитина не розгубиться у стресовій ситуації?
Вчитель має дати кілька тижнів дитині на адаптацію. Нормально, коли дитина в перший період ніяк себе не проявляє, тримається осторонь і хоче залишатися непомітною.
- Казати, з ким дружити, а з ким – ні
Вчителю хочеться вберегти новачка від труднощів і порадити йому дружити з найкращими. Але це не дуже конструктивна порада. Дитина сама має вибрати, як і її виберуть.
Поради, як полегшити адаптацію нового учня
- Цікавтеся. Запитайте, чим цікавиться дитина, яка частина шкільного дня їй подобається найбільше і представте дитину однокласникам, які мають схожі вподобання.
- Покажіть новому учню школу: скажіть, де розміщені гардероб, вбиральня, кабінет медпрацівника й директора та інші важливі місця. Це додасть легкості новачку, а вам – можливість для ближчого знайомства.
- Залучіть інших учнів до інтеграції. Якщо у вас у класі є іменні речі (папки, фотографії з підписами), попросіть учнів допомогти додати ім’я новачка у всі такі місця.
- Ознайомте з правилами. Розкажіть новому учню про всі візуальні сигнали, які ви використовуєте в класі, а також виділіть час, щоби показати улюблені пісеньки класу та історії.
- Опишіть свої очікування й почуття. Кожен має в житті історію, коли почувався новеньким. Поставте собі запитання: “Якщо я був би новеньким в класі, що б я хотів дізнатися про правила школи і класу, історію, які б допомогли мені почуватися легше”.
- Зіграйте в дженгу. Складіть запитання (наприклад, про вподобання, позитивні відчуття і “факти про учня”) та пронумеруйте їх. Так само пронумеруйте бруски Дженги. Витягуючи бруски, учні будуть відповідати на запитання і краще пізнавати одне одного.
- Однокласник-помічник. Якщо є можливість – посадіть нового учня з тим, хто допоможе йому адаптуватися. Тож, якщо добре підібрати напарника, то новий учень швидко почуватиметься в новій школі комфортно.
- Дайте завдання. Попросіть нового учня допомогти з роботою в класі. Це допоможе відволіктися, а заодно – додасть відчуття власної цінності. Наприклад, новачок може допомогти роздати обладнання чи зібрати роботи.
- Пам’ятайте про батьків. Переконайтеся, що сім’я нового учня отримала доступ до інформації, якою ви вже ділилися із сім’ями інших учнів.
- Лист батькам. Після першого дня новачка у вашому класі, дайте йому лист і попросіть передати батькам. У цьому листі вчитель має представитися, розповісти про перший день у школі, про що учні говорили в групах тощо. Такий лист покаже батькам, що діти були під наглядом.