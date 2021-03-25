Новий учень у класі: 10 порад для вчителя, як полегшити адаптацію дитини

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Джерело:

"Нова українська школа"

Не завжди достатньо просто попросити нового учня в класі розповісти про себе декілька слів. Вчитель має застосувати деякі прийоми, які допоможуть дитині легше влитися в колектив.

Психологиня Тетяна Романова поділилася порадами про те, на що вчителю треба звернути увагу, коли у нього в класі новачок.

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За її словами, новий колектив – це завжди стрес для дитини. І варто розуміти, що коли приходить новий учень, то вся система буде змінюватися.

Чого не варто робити вчителю:

  • Просити розказати щось про себе

Вчителю краще зустрітися з дитиною та її батьками заздалегідь і розпитати про зацікавлення нового учня (учениці).

Потім запитати: “Коли ми зайдемо до класу, хочеш про себе розказати чи я розкажу те, що знаю?”. І розповідати про дитин варто, коли вона заходить до класу, бо тоді всі звертають на неї увагуу.

  • Звертати зайву увагу, навіть якщо хочеться підкреслити переваги

Наприклад, якщо хтось не може розв’язати задачу, а новенький зробив це, не можна казати: “Він нещодавно прийшов, а вже так добре розв’язує задачі з нової теми. Будьте, як він”. Не можна протиставляти новенького класу. Треба шукати спільне.

  • Одразу викликати до дошки

Навіть для вирішення легкого завдання. Адже звідки вчитель знає, що дитина не розгубиться у стресовій ситуації?

Вчитель має дати кілька тижнів дитині на адаптацію. Нормально, коли дитина в перший період ніяк себе не проявляє, тримається осторонь і хоче залишатися непомітною.

  • Казати, з ким дружити, а з ким – ні

Вчителю хочеться вберегти новачка від труднощів і порадити йому дружити з найкращими. Але це не дуже конструктивна порада. Дитина сама має вибрати, як і її виберуть.

Поради, як полегшити адаптацію нового учня

  1. Цікавтеся. Запитайте, чим цікавиться дитина, яка частина шкільного дня їй подобається найбільше і представте дитину однокласникам, які мають схожі вподобання.
  2. Покажіть новому учню школу: скажіть, де розміщені гардероб, вбиральня, кабінет медпрацівника й директора та інші важливі місця. Це додасть легкості новачку, а вам – можливість для ближчого знайомства.
  3. Залучіть інших учнів до інтеграції. Якщо у вас у класі є іменні речі (папки, фотографії з підписами), попросіть учнів допомогти додати ім’я новачка у всі такі місця.
  4. Ознайомте з правилами. Розкажіть новому учню про всі візуальні сигнали, які ви використовуєте в класі, а також виділіть час, щоби показати улюблені пісеньки класу та історії.
  5. Опишіть свої очікування й почуття. Кожен має в житті історію, коли почувався новеньким. Поставте собі запитання: “Якщо я був би новеньким в класі, що б я хотів дізнатися про правила школи і класу, історію, які б допомогли мені почуватися легше”.
  6. Зіграйте в дженгу. Складіть запитання (наприклад, про вподобання, позитивні відчуття і “факти про учня”) та пронумеруйте їх. Так само пронумеруйте бруски Дженги. Витягуючи бруски, учні будуть відповідати на запитання і краще пізнавати одне одного.
  7. Однокласник-помічник. Якщо є можливість – посадіть нового учня з тим, хто допоможе йому адаптуватися. Тож, якщо добре підібрати напарника, то новий учень швидко почуватиметься в новій школі комфортно.
  8. Дайте завдання. Попросіть нового учня допомогти з роботою в класі. Це допоможе відволіктися, а заодно – додасть відчуття власної цінності. Наприклад, новачок може допомогти роздати обладнання чи зібрати роботи.
  9. Пам’ятайте про батьків. Переконайтеся, що сім’я нового учня отримала доступ до інформації, якою ви вже ділилися із сім’ями інших учнів.
  10. Лист батькам. Після першого дня новачка у вашому класі, дайте йому лист і попросіть передати батькам. У цьому листі вчитель має представитися, розповісти про перший день у школі, про що учні говорили в групах тощо. Такий лист покаже батькам, що діти були під наглядом.