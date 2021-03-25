Не завжди достатньо просто попросити нового учня в класі розповісти про себе декілька слів. Вчитель має застосувати деякі прийоми, які допоможуть дитині легше влитися в колектив.

Психологиня Тетяна Романова поділилася порадами про те, на що вчителю треба звернути увагу, коли у нього в класі новачок.

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За її словами, новий колектив – це завжди стрес для дитини. І варто розуміти, що коли приходить новий учень, то вся система буде змінюватися.

Чого не варто робити вчителю:

Просити розказати щось про себе

Вчителю краще зустрітися з дитиною та її батьками заздалегідь і розпитати про зацікавлення нового учня (учениці).

Потім запитати: “Коли ми зайдемо до класу, хочеш про себе розказати чи я розкажу те, що знаю?”. І розповідати про дитин варто, коли вона заходить до класу, бо тоді всі звертають на неї увагуу.

Звертати зайву увагу, навіть якщо хочеться підкреслити переваги

Наприклад, якщо хтось не може розв’язати задачу, а новенький зробив це, не можна казати: “Він нещодавно прийшов, а вже так добре розв’язує задачі з нової теми. Будьте, як він”. Не можна протиставляти новенького класу. Треба шукати спільне.

Одразу викликати до дошки

Навіть для вирішення легкого завдання. Адже звідки вчитель знає, що дитина не розгубиться у стресовій ситуації?

Вчитель має дати кілька тижнів дитині на адаптацію. Нормально, коли дитина в перший період ніяк себе не проявляє, тримається осторонь і хоче залишатися непомітною.

Казати, з ким дружити, а з ким – ні

Вчителю хочеться вберегти новачка від труднощів і порадити йому дружити з найкращими. Але це не дуже конструктивна порада. Дитина сама має вибрати, як і її виберуть.

Поради, як полегшити адаптацію нового учня