Зокрема, закрили на карантин учнів у класах гімназії №7 та багатопрофільному ліцеї. Також подовжили карантин в одному класі гімназії №5.

До теми Смертність досі висока, – Москаленко про повернення учнів до шкіл і ситуацію з COVID-19 у Львові

Окрім того, на карантин закрили три групи у дитячому садку №13 та по одній групі – у садочках № 5 і №12, а також початковій школі №9.

Дітей відправили на карантин на 7 – 10 днів.

Коронавірус у регіоні! На Запоріжжі від коронавірусу за добу померли 20 жителів. Загалом із початку пандемії в області зареєстрували понад 4 тисячі смерті від ускладнень хвороби. За минулу добу, 22 листопада, в області виявили 847 нових випадків, а за весь час пандемії інфікували коронавірусом 166 083 особи.

До слова, за даними МОН, станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Натомість дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.

Які міста відновили очне навчання в Україні

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так зробили на Волині, у Чернігові, Закарпатті, Херсоні тощо.