Зокрема, закрили на карантин учнів у класах гімназії №7 та багатопрофільному ліцеї. Також подовжили карантин в одному класі гімназії №5.
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Окрім того, на карантин закрили три групи у дитячому садку №13 та по одній групі – у садочках № 5 і №12, а також початковій школі №9.
Дітей відправили на карантин на 7 – 10 днів.
До слова, за даними МОН, станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Натомість дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.
Які міста відновили очне навчання в Україні
- Київ
- Чернівці
- Черкаси
- Миколаїв
- Рівне
- Львів
- Івано-Франківськ
- Житомир
- Харків
- Одеса
Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так зробили на Волині, у Чернігові, Закарпатті, Херсоні тощо.