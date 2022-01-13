Початок навчання після канікул

Майже всі школи відновили навчання після зимових канікул. Зимовий відпочинок тривав два тижні – з 25 грудня до 9 січня включно. Тож, вже 10 січня учні в багатьох містах знову сіли за парти.

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Лише в Ізмаїлі Одеської області учні вийшли з зимових канікул на дистанційку. Онлайн-навчання для всіх шкіл міста запровадили через високу захворюваність дітей.

В яких містах учні вже повернулися до навчання:

Львів (80% шкіл міста)

Київ

Харків

Рівне

Кропивницький

Полтава

Хмельницький

Чернігів

Волинь

Суми

Дніпро

Кривий Ріг

Але є школи, де зимові канікули стартували 30 чи навіть 31 грудня. Проте для деяких дітей відпочинок скоротили. Так, найкоротші триватимуть лише 9 днів (замість 16 рекомендованих МОН).

В деяких містах діти досі відпочивають:

Івано-Франківськ – учні пішли на канікули 31 грудня, тож відпочиватимуть діти до 16 січня. Навчання розпочнеться з понеділка, 17 січня.

Житомир – у місті діти також відпочиватимуть до 16 січня. За парти школярі сядуть у понеділок, 17 січня.

Мукачево – навчання у школах громади тривало до 31 грудня. Відтак, зимові канікули продовжили до 23 січня. У навчальних закладах навчальний процес розпочнеться 24 січня.

Львів – 20% шкіл міста розпочали канікули пізніше, тож цього тижня діти ще відпочивають. Коли учні повертаються до навчання – читайте перелік за посиланням.

Яким буде навчання після канікул? Зараз майже всі регіони в жовтій зоні карантину. Навчання там відбувається очно, але з дотриманням правил карантину. Зокрема:

Можуть працювати лише вакциновані від коронавірусу педагоги.

У приміщеннях навчальних закладів санітарний режим. Так, на перервах учні повинні носити маски.

До шкіл та садків не пускатимуть батьків та інших людей, які не мають відношення до навчального процесу.

Дітям у жовтій зоні заборонено відвідувати школи, якщо понад 50% учнів та працівників на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтами.

Заклади освіти, окрім садочків та початкових шкіл, можуть працювати лише за наявності 80% вакцинованого хоча б однією дозою персоналу. Інакше школа повинна перейти на дистанційку.

Цікаве дослідження! В українських школах уроки починаються о 8 чи 9 годині ранку, але вчені вважають, що це зарано. Дітям треба більше спати, щоб бути енергійнішими та добре почуватися. Це показало опитування під час дистанційки.

Водночас у місті Світловодськ, що в Кіровоградській області, школярі кілька днів навчалися дистанційно. Все через те, що у класах дуже холодно – найнижча температура 13, найвища – 16 градусів. Деталі – читайте у статті.

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А у Харківській області вісім шкіл на кілька днів перевели на дистанційне навчання через ожеледицю. Школярі вже повернулися до звичайного навчання.

Додамо, що на Волині учням заборонили виходити зі школи на перервах після загибелі школяра. Відомо, що семикласник, тіло якого згодом знайшли в річці, разом ще іншими дітьми пішов зі школи під час великої перерви. Деталі – читайте тут.

Скарги батьків на нове харчування у школах

Цього тижня майже у всіх українських школах запрацювала нова система шкільного харчування, проте деякі діти відмовляються їсти нові страви. За їх словами, їжа стала несмачна, адже зі звичних страв прибрали цукор і сіль.

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Євген Клопотенко каже, що для цього треба перехідний період, а сіль, цукор та хліб можна використовувати.

Якщо у школі вже зараз відмовилися повністю від цукру та солі, то це не є правильно. Ми з командою спеціально пролобіювали перехідний етап. Це означає, що кількість солі та цукру мають зменшувати поступово,

– сказав він.

У коментарях до посту Євгена Клопотенка про харчування незадоволені батьки пишуть, що діти повертаються додому голодними.

"В Одесі в садочках вже прибрали сіль цукор взагалі та хліб. Вважаю це маренням. Діти і так погано їдять, а ще й не солоне та не солодке. Я не говорив, що там треба прямо насолювати і кілограмами сипати цукор, але й прибирати повністю теж не варіант".

"Дитина прийшла з дитячого садка голодною. Якщо раніше дитина не їла з ранку молочну кашу, то могла спокійно з'їсти хліб з маслом і сиром, запити чаєм і до обіду спокійно дожити. Тепер масло не дають, чай та компот без цукру. Суп на воді з плаваючою трохи картоплею і морквою. Що за дієта для малюків.. Цілий день голодні".

"Ще буряк варений на тертці натертий без солі та краплі олії. Жодна дитина не доторкнулася до їжі, дві дитини вирвало".

Батьки також відзначають зменшення розміру порцій і збільшення їхньої вартості. За їх словами, суттєво збільшилася вартість харчування – від 40 до майже 100 гривень.

Куди скаржитися батькам учнів? Перш за все, Євген Клопотенко радить батькам передивитися норми нового харчування (зробити це можна за посиланням). Якщо їжа не відповідає прописаним там тезам, то це порушення.

Якщо батьки знайшли порушення, то можуть попросити пояснень в адміністрації школи. Якщо школа не реагує – звернтайтеся до ДПСС. Для цього вони створили спеціального чат-бота у телеграмі.

Якщо у вас є претензії до раціону дитини, просіть її робити фото, фіксуйте все та надсилайте скаргу до Держпродспоживслужби. На їхньому сайті в розділі " Звернення громадян" є всі контакти та зразок скарги.

Що відомо про нове шкільне харчування Оновлене меню



З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.



Чим

– м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;

– гриби;

– непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

– непастеризовані соки, газовані напої та кава;

– рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

– продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

– продукція домашнього виробництва;

– також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати. Оновлене меню містить 160 різноманітних страв . Зокрема, тепер в меню є пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі тощо. Крім того, додали й традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, куліш та ін.З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.Чим заборонено годувати дітей у школах:– м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;– гриби;– непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;– непастеризовані соки, газовані напої та кава;– рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;– продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;– продукція домашнього виробництва;– також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.



До слова, з початку нового семестру у 12 школах Одеси тимчасово припинили надавати харчування учням молодших класів. Все через те, що постачальник послуг харчування відмовився продовжувати співпрацю зі школами.

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розвиток дошкільної освіти,

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запуск реформи "Нова українська школа" на рівні базової середньої освіти;

схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2022-2032 роки;

відновлення та розбудова гуртожитків для проживання студентів вишів;

реалізація проєкту "Президентський університет";

створення умов для безперешкодного навчання протягом життя;

розвиток інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти та наукових установ тощо.

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Єдиний вступний іспит (основна сесія) відбудеться 22 червня. А єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту.

Дати проведення предметних тестів:

економіка та міжнародна економіка – 24 червня;

право та міжнародне право – 24 червня;

облік і фінанси – 29 червня;

політологія та міжнародні відносини – 29 червня;

психологія та соціологія – 29 червня;

управління та адміністрування – 1 липня.

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