Новий санітарний регламент у школах: Ляшко розповів деталі
В Україні затвердили новий санітарний регламент для шкіл, який почне діяти з січня 2021 року. Як харчуватимуть учнів та організовуватимуть навчання – читайте у матеріалі.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу наголосив, що зараз є багато дітей з ожирінням, низькою фізичною активністю та іншими проблемами, які потрібно вирішувати, повідомляє 24 канал.
Важливо Затвердили новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться
Тому Міністерство охорони здоров’я приділяє багато увагу щодо покращення дитячого здоров’я. для цього в Україні розробили новий санітарний регламент.
Вимоги нового санітарного регламенту в школах
- Зокрема, в ньому змінені підходи до організації харчування. Дозволено використовувати кейтерінгу (виїздне обслуговування та харчування дітей) за умови безпеки та якості продуктів.
- Варто врахувати основні принципи здорового харчування. Для цього наказом МОЗ встановлені вимоги з забороною або обмеженням вмісту солі, цукру та жирів.
- Також зовсім заборонено продавати у шкільних буфетах такі продукти: снеки, чіпси. Сухарики, поп-корн, ковбаси, сосиски. Копчена та солона риба, деякі солодощі тощо. Які продукти мають бути в щоденному шкільному раціоні учнів? Злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.
- Вперше врегульовано питання організації харчування дітей з ООП. Якщо в дитини є довідка про певні дієтичні потреби, то заклад вимушений організувати окреме харчування для цієї дитини.
- Учнів, які проживають на відстані більш як 2 кілометри до школи, повинні забезпечити транспортом для підвезення до закладів освіти.
- Працівники шкіл, зокрема як вчителі, так і працівники харчоблоку, мають проходити профілактичні медичні огляди. У разі порушення цих термінів, таких працівників не можна допускати до роботи в школі.
- Заборонена оренда шкіл не під освітні потреби. Також встановлені вимоги до благоустрою шкіл.
- МОЗ дозволило використовувати в школах дротове або бездротове підключення до інтернету. Якщо в закладах освіти встановлені роутери та Wi-Fi, вони повинні бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги.
- Є також вимоги до комп’ютерного обладнання у школах – якщо це персональні компютери. То екран в них має бути не менше 15 дюймів, а вн ноутбуках – це може бцти 14 дюймів. Але окремо додати клавіатуру та мишку.
- У кожному навчальному закладі передбачається 2-3 промаркованих меблів. А також щоб не було сколіозу в учнів – підбирати меблі по росту дітей та двічі на рік пересаджувати учнів у інші ряди. Це буде профілактувати від порушення постави, зору та слуху.
- Учнів, які часто хворіють простудними захворюваннями, рекомендовано розміщувати у третьому ряді подалі від вікна.
- Прописано, що у кожній школі мають бути внутрішні санітарні зони, зокрема туалети треба облаштувати всередині закладу.
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