В Україні затвердили новий санітарний регламент для шкіл, який почне діяти з січня 2021 року. Як харчуватимуть учнів та організовуватимуть навчання – читайте у матеріалі.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу наголосив, що зараз є багато дітей з ожирінням, низькою фізичною активністю та іншими проблемами, які потрібно вирішувати, повідомляє 24 канал.

Важливо Затвердили новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться

Тому Міністерство охорони здоров’я приділяє багато увагу щодо покращення дитячого здоров’я. для цього в Україні розробили новий санітарний регламент.

Вимоги нового санітарного регламенту в школах

Зокрема, в ньому змінені підходи до організації харчування. Дозволено використовувати кейтерінгу (виїздне обслуговування та харчування дітей) за умови безпеки та якості продуктів.

Варто врахувати основні принципи здорового харчування. Для цього наказом МОЗ встановлені вимоги з забороною або обмеженням вмісту солі, цукру та жирів.

Також зовсім заборонено продавати у шкільних буфетах такі продукти: снеки, чіпси. Сухарики, поп-корн, ковбаси, сосиски. Копчена та солона риба, деякі солодощі тощо. Які продукти мають бути в щоденному шкільному раціоні учнів? Злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.

Вперше врегульовано питання організації харчування дітей з ООП. Якщо в дитини є довідка про певні дієтичні потреби, то заклад вимушений організувати окреме харчування для цієї дитини.

Учнів, які проживають на відстані більш як 2 кілометри до школи, повинні забезпечити транспортом для підвезення до закладів освіти.

Працівники шкіл, зокрема як вчителі, так і працівники харчоблоку, мають проходити профілактичні медичні огляди. У разі порушення цих термінів, таких працівників не можна допускати до роботи в школі.

Заборонена оренда шкіл не під освітні потреби. Також встановлені вимоги до благоустрою шкіл.

МОЗ дозволило використовувати в школах дротове або бездротове підключення до інтернету. Якщо в закладах освіти встановлені роутери та Wi-Fi, вони повинні бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги.

Є також вимоги до комп’ютерного обладнання у школах – якщо це персональні компютери. То екран в них має бути не менше 15 дюймів, а вн ноутбуках – це може бцти 14 дюймів. Але окремо додати клавіатуру та мишку.

У кожному навчальному закладі передбачається 2-3 промаркованих меблів. А також щоб не було сколіозу в учнів – підбирати меблі по росту дітей та двічі на рік пересаджувати учнів у інші ряди. Це буде профілактувати від порушення постави, зору та слуху.

Учнів, які часто хворіють простудними захворюваннями, рекомендовано розміщувати у третьому ряді подалі від вікна.

Прописано, що у кожній школі мають бути внутрішні санітарні зони, зокрема туалети треба облаштувати всередині закладу.

З іншими нормами та вимогами детальніше можна ознайомитися у документі за посиланням.