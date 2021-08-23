Сім'я Ярошенків із Кропивницького розпочала підготовку до нового навчального року. Тетяна, мама третьокласника, розповіла, що планує витратити на покупки 5 тисяч гривень.

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За необхідним родина Ярошенків пішли на базар. Там ціни нижчі, а вибір – більший. Школяру треба підібрати нову вишиванку та костюм.

Як зазначила продавчиня на ринку, дитячі піджаки коштують 800 – 850 гривень. Ціна на штани коливається від 400 до 500 гривень. Це залежить від якості товару.

Скільки коштує канцелярія

Вартість зошитів становить від 2,5 гривень за один. Ручки – від 2 до 20 гривень. Гарний щоденник з твердою палітуркою обійдеться щонайменше в 40 гривень. Найдорожче коштує якісний рюкзак. З ортопедичною спинкою – 1 200 гривень.

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Попит зменшився, а ціни зросли

Продавці поділились, що попит на їхні товари знизився. Це зумовлено карантином. Через те, що діти не ходили в школу, пенали та рюкзаки не зносились. Найчастіше батьки купують лише зошити та ручки.

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Гірші продажі ще й тому, що ціни на шкільні товари в порівнянні з 2020 роком підскочили. У залежності від бренду – на 10 – 20%.

Ціни з минулим роком, звичайно, виросли, тому що розмитнення товару в Україні піднялася на 2 долари за кілограм. І самі ціни із закупівлі піднялися. Але на вересень нічого дорожчати не буде. Ніхто не буде підіймати ціни,

– пояснив продавець Віталій.

У гардероб для Сашка Ярошенка мама придбала сорочку, піджак, штани та шкіряні туфлі. З канцелярії – десяток зошитів, 3 ручки, щоденник, олівці, альбом для малювання, гумку, клей та рюкзак.

Тетяна Ярошенко підкреслила, що усі покупки загалом коштували 4 тисячі гривень. Цього, припустила жінка, вистачить на 1 навчальний семестр.

Уряд підтримав багатодітні сім'ї

Пані Тамара виховує п'ятьох дітей. Троє – шкільного віку. Поки доглядає за малими, жінка тимчасово не працює. Забезпечує родину лише батько. Щоб підготувати малечу до школи, їм треба витратити 10 тисяч гривень, а це майже весь родинний бюджет за місяць.

Підтримати малозабезпечені багатодітні родини гривнею вирішили в уряді. Протягом серпня держава пообіцяла виплатити їм по 2 тисячі грошової допомоги. Кошти батькам пропонують використати на покупки для школи.

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В Кабміні наголосили – ніяких додаткових документів багатодітним родинам оформлювати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Однак батьки наголошують, що на 2 тисячі цього року до школи не скупитись.