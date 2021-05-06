Нові вимоги та стандарти для шкільних їдалень: що планують змінити

Згідно опитування МОН, шкільними їдальнями користуються близько 50% учнів. Основними причинами, через які діти відмовляються від харчування у школі, є несмачна їжа або поганий вигляд чи запах страв. Тому в Україні запроваджують нові вимоги до їдалень.

Ще з 1 вересня 2019 року в Україні запрацювала вимога до всіх об’єктів харчування – відповідність нормам НАССР (світова система управління безпечністю харчових продуктів). Дотримання її вимог є обов’язковим для всіх, хто займається виробництвом або виготовленням харчових продуктів.

До теми Уряд затвердив нові норми харчування у школах, садочках та закладах оздоровлення

У зв’язку з цим поступово мають проаналізувати стан кожної шкільної їдальні в Україні, аби привести все до ладу.

Але, за словами експертів, тут потрібен не тільки моніторинг та формальна сертифікація, а й знання для працівників освіти та сфери харчування. Зокрема, потрібен і гарний приклад та досвід, щоб діти харчувалися безпечно.

Саме для цього в Україні вже майже рік функціонує проєкт SCHOOL FOOD GENERATION, в рамках якого українські та європейські громадські організації докладають зусилля, щоб їдальні в садочках та школах були безпечні.

Які вимоги до харчоблоків прописані у стандартах

Харчоблоки мають бути обладнані так, щоб забезпечити достатню систему вентиляції, роздільні місця для прийому продуктів, готування та видачі.

Окрім цього, великі вимоги існують і для обладнання: це сучасні морозильні камери та холодильники, обладнання для приготування дієтичного меню, обладнання для підтримки санітарних умов.

Як школи можуть змінити їдальні

Під час конференції з експертами НАССР та освітянами, експерт Директорату європейської інтеграції та бюджетування Владислав Дементьєв розповів про те, які фінансові можливості мають школи для впровадження цих змін.

Наразі є два шляхи, які можуть використовувати адміністрації наших шкіл та садочків:

перша – це державні програми з бюджетного фонду МОН України,

друга – це місцеві бюджети, в яких закладено кошти на модернізацію шкільних їдалень.

Для цього адміністрації шкіл мають розробити проєкт модернізації і подати його на розгляд профільних органів місцевої влади. А ті вже забезпечать часткове фінансування з власних бюджетів. Після цього школа може звернутися до державних програм за дофінансуванням.

Проте деякі представники адміністрацій шкіл не впевнені, що запропоновані зміни відповідатимуть необхідним стандартам. Для цього було створено пілотні проєкти, і декілька шкіл вже отримують необхідне обладнання.

Наприклад, маріупольська ЗОШ №15 вже закупила устаткування – приблизна вартість обладнання 50 тисяч євро (це пароконвектомат, парова кулінарна система, електросковорідка, електрична плита, три холодильні шафи, морозилка, посудомийна машина, прилавки в їдальні, овочерізки, м'ясорубки тощо.

Як ці вимоги вплинуть на здоров’я дітей? Після впровадження всіх змін, що вимагає НАССР, на харчоблоки до шкіл не зможуть потрапити неякісні продукти. Адже ще на етапі приймання від постачальника можна в документах відстежити методи контролю, які пройшла сировина.

Також для якості харчування допоможе:

миття та дезінфекція кухонного та столового інвентарю,

дотримання правил особистої гігієни,

прибирання сміття та відходів,

боротьба з шкідниками,

дотримання технології приготування страв,

наявне сучасне обладнання,

уникнення перехресного забруднення продукції шляхом дотримання правил зберігання харчових продуктів тощо.

До слова, з 1 січня 2021 року дітей у школах мають годувати по-новому та без шкідливої їжі. Чим заборонено годувати дітей у школах:

Непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока; Непастеризовані соки, газовані напої та кава.; Продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту; Заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Автор: Вероніка Міронова