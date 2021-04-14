Нові вимоги до ліцеїв та освіта для дітей на тривалому лікування: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення механізмів формування ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти. Але МОН запропонувало додаткові зміни в проєкт закону до другого читання.

Законопроєкт визначає нові вимоги для провадження освітньої діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник.

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Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає, що опорні заклади освіти забезпечуватимуть навчання не лише для учнів 1 – 4 та 5 – 9 класів, а й профільної середньої (10 – 11 класів).

Згідно з законопроєктом, до 2027 року відтерміновуються норми щодо функціонування у комунальних ліцеях не менш ніж чотирьох 10 – 12 класів, а також юридичне виокремлення початкових шкіл, гімназій, ліцеїв.

Також законопроєкт зобов’язує місцеві органи влади до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі ліцеїв.

Водночас документ зобов’язує засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року забезпечити виконання планів формування ефективної мережі ліцеїв, здійснити конкурсний відбір вчителів, директорів тощо.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання будуть ухвалювати обласні, міські ради, Верховна Рада АР Крим та інші представницькі органи,

– наголосили в МОН.

Окрім того, законопроєкт скасовує норму, коли такі повноваження ліцею з-поміж міських рад мали лише ради міст з населенням понад 50 тисяч осіб.

Законопроєкт також дозволяє представницьким органам територіальних громад виконувати функції засновників ліцеїв до повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи (1 вересня 2027 року).

У МОН наголосили, що законопроєкт передбачає створення правових підстав для функціонування нової державної установи, що забезпечуватиме надання освітніх послуг учням, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Що МОН хоче додати до законопроєкту

Водночас міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що у МОН мають пропозиції до законопроєкту, які варто розглянути під час його підготовки до другого читання.

Зокрема, МОН пропонує додатково врегулювати питання:

діяльності у складі ліцеїв структурних підрозділів, які можуть забезпечувати здобуття дошкільної та початкової освіти;

кількості десятих класів у складі ліцею – не менше двох десятих класів, передбачивши при цьому вимогу щодо кількості різних профілів навчання – не менше трьох;

визначення повноважень уряду щодо створення спеціально уповноваженої державою установи, що має забезпечити доступність освіти для дітей, які перебувають на тривалому лікуванні.