Міністерство освіти і науки затвердили умови прийому на навчання до закладів передвищої освіти у 2021 році. Як тепер вступатимуть учні до коледжів – читайте у матеріалі.

Так, у 2021 році вступна кампанія до коледжів стартує наприкінці червня. Про це повідомила пресслужба МОН.

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Як вступатимуть до коледжів у 2021 році

Вступники після школи зможуть перед вступом оцінити свої шанси. Тобто школярі зможуть спочатку скласти вступні іспити, творчі конкурси, і лише тоді, оцінивши свої шанси, подавати документи до навчального закладу.

Також при вступі на основі повної або базової середньої освіти, якщо вступник складав ЗНО та додає його результати, його бал за вступне випробування підвищується на 25%.

Окрім того, для вступників після 9-го класу період проведення вступних іспитів буде продовжено. Це дозволить закладам продумано підійти до організації вступної кампанії з дотриманням всіх протиепідеміологічних заходів.

До того ж, у 2021 році буде додатковий прийом документів на контракт для вступників після 9-го класу (на денну форму навчання).