Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки наголосив на необхідності підвищення заробітних плат освітянам. Зокрема, він вже двічі звертався до Мінфіну із пропозицією погодити підвищити зарплати працівникам УЦОЯО.

Проте, це питання завжди зависало у «владних» коридорах, написав Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

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"Мені дорікали, що я бууцімто хочу скасувати ЗНО. Але правда в тому, що протягом останніх місяців я наполегливо намагався забезпечити якісну роботу Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів, які, власне, і проводять ЗНО", – зазначив Сергій Шкарлет.

Т.в.о. міністра освіти запевнив, що методисти УЦОЯО виконують величезну та відповідальну роботу. Зокрема, опрацьовують мільйони документів випускників, вчасно готують дані, сумлінно підтримують роботу тощо. Проте за це вони мають середньомісячний посадовий оклад у розмірі 10 тисяч гривень на місяць.

Зокрема, Шкарлет навів приклад керівника НАЗЯВО, який отримує 106 тисяч гривень на місяць. Але, за словами т.в.о. МОН, він його агентство не може вчасно виплатити зарплату своїм же експертам.

300 працівників системи УЦОЯО щорічно забезпечують можливість справедливого вступу до закладів вищої освіти понад 300 тисяч абітурієнтів, – додав Шкарлет.

Очільник МОН додав, що спілкувався з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром Мінфіну Сергієм Марченком. "Нам вдалося дійти принципової згоди щодо підвищення заробітної плати працівникам УЦОЯО та регіональних центрів", – заявив Шкарлет.